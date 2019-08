‘Chiquito’ di nome e di fatto: ecco la mini bag di Jacquemus!

Sta sul palmo di una mano ed è uno degli accessori più glamour di sempre grazie ad un design ricercato e molto fine: ecco chiquito, la mini bag di Jacquemus!

Le dimensioni contano, eccome! La chiquito di Jacquemus è una mini bag che si può indossare sia come borsetta, per inserire al suo interno massimo un accendino e forse delle chiavi di casa, oppure come collana super glamour e originale, proprio come ha fatto Chiara Ferragni. Ecco l’accessorio must have con un prezzo non proprio… piccolo (parte dai 200 euro e arriva fino a 600)!

La chiquito di Jacquemus

Il mondo della moda è sempre in evoluzione e gli stilisti devono inventarsi sempre qualcosa di nuovo per far diventare i loro capi e accessori delle tendenze intramontabili: Jacquemus, in questo senso, sembra proprio esserci riuscito, perché non si parla d’altro che delle sue mini bag indossate dalle dive di tutto il mondo.

L’accessorio più originale di sempre è stato presentato nella collezione autunno/inverno 2018/2019 – precedente alla sfilata nei campi di lavanda – ma solo qualche mese dopo è diventato un must degli accessori. Non ci sono brillantini o elementi appariscenti, ma è il design a conquistare tutti.

Fonte foto: https://www.instagram.com/jacquemus/?hl=it

Disponibili in tre dimensioni – petit chiquito, chiquito e grand chiquito – le mini bag di Jacquemus sono realizzate in camoscio oppure in pelle di vitello e si possono scegliere tra diverse varianti super colorate. Dal giallo all’arancione, passando per il fucsia e il blu notte, ogni look sarà strepitoso anche grazie a questo minuscolo accessorio diventato uno dei pilastri della moda.

Ve lo abbiamo già anticipato e questo potrebbe essere il punto dolente: ma quanto costa la chiquito? I prezzi, in effetti, non sono proprio piccoli come le sue dimensioni, ma certo è che assicurano glam ed eleganza con tutti gli outfit.

Passiamo ai numeri adesso: la versione più contenuta – la petit chiquito – costa 215 euro, mentre la chiquito (medium) ha un prezzo che varia dai 405 ai 435 euro; ultima, la grand chiquito (somiglia ad una mini bag tradizionale) che arriva a costare 620 euro.

Le chiquito di Chiara Ferragni

Davvero pensavate che Chiara Ferragni non avrebbe avuto una borsetta come la chiquito? Per ora sul suo profilo Instagram sono comparsi le due versioni più piccole, entrambe di colore fucsia.

Con un outfit sportivo, come quello che ha indossato nelle passeggiate in giro per Tokyo, Chiara Ferragni la porta a tracolla da tenere appena sotto il seno.

Fonte foto: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it

Quella piccolina invece, la indossa come se fosse una collana, super glamour e piccolissima, perfetta per mettere in risalto una t-shirt o un top basic, proprio come quello bianco che indossa in foto.

Fonte foto: https://www.instagram.com/jacquemus/?hl=it