Colore passionale e a tratti eccentrico, ma dai vestiti e dagli outfit rossi ci facciamo sedurre facilmente. Sono il tocco inaspettato da custodire in guardaroba.

Chi ha detto che il rosso va di moda solo a Natale? Valentino Garavani, che del rosso ne ha fatto una filosofia di vita e di brand ci ricorda ad ogni stagione la potenza dei vestiti rossi. In inverno più che mai infatti questo colore illumina e vivacizza il nostro guardaroba. Con i saldi invernali siamo autorizzate anche dalle passerelle a mettere gli outfit rossi nella nostra lista di capi da acquistare: maglioni, t-shirt, scarpe, camicie e vestiti rossi potrebbero diventare i nostri prossimi best friends!

Vestiti rossi: H&M, Mango, Zara, quali acquistare in saldo

Vestiti intesi come abiti corti o lunghi, ma anche outfit come blazer, pantaloni, capispalla, leggings, e chi più ne ha più ne metta, perché il rosso e le sue molteplici sfumature ci sorprendono più di quanto possiamo immaginare. Una nuance che sa accedere qualsivoglia look.

– Ed è proprio dalle giacche che partiamo, must have amatissimo di quest’inverno e la strada migliore per avere quel tocco formale ed elegante ma senza appesantire. Per noi il must have perfetto è la giacca di H&M: linea dritta, foderata e dal collo al scialle, una pret a porter da ufficio e da aperitivo.

– Il plissé è un altro dettaglio che dall’Autunno si è confermato essere trend di questa stagione invernale, il vestito rosso quindi meglio se in dettagli plissettati come quello di Mango, un modello lungo e fluido da preservare per occasioni ed eventi speciali.

– E se cercate un outfit che possa farvi sentire anche un po’ sexy, Zara propone una camicia dallo stile orientale nella fantasia e da stringere ai fianchi con un cintura. Perfetta sui jeans per un tocco casual, sui pantaloni neri per un look elegante.

Quali colori abbinare agli outfit rossi

Se ciò che vi spaventa di più di outfit e abiti rossi è la domanda come abbinarli, rassicuratevi perché il rosso si sposa benissimo con il nero e il bianco, due colori basic con cui non sbagliate mai.

Il total red lo suggeriamo solo per occasioni particolarmente chic, mentre non sottovalutate il contrasto con con colori come il rosa, verde o l’azzurro, se amate puntare su look originali, irriverenti e che sanno un po’ di vintage. Gucci docet.