Lo streetwear ormai si proclama super comodo, senza troppi fronzoli e dettagli, e piace anche a Charlotte Casiraghi che va in città con un pantalone maschile e sartoriale.

Vogliamo essere eleganti, ma con quello stile naif che proclama al mondo una certa nonchalance nel restare fedeli ad un look easy e confortevole in città, qualunque sia la nostra destinazione. Così ci innamoriamo dei pantaloni maschili, dal taglio sartoriale, larghi abbastanza e da indossare con la disinvoltura di Charlotte Casiraghi. La principessina, nuovo volto ambassador Chanel, torna a dominare con il suo guardaroba quest’inverno, fatto di sneakers e di outfit super comfy. E si guadagna la stima di tutte noi ora e per sempre.

Pantaloni maschili per donne: il segreto è il taglio sartoriale

Charlotte Casiraghi quindi ci offre una nuova lezione di moda: i pantaloni dal taglio maschile e sartoriale sono perfetti anche per noi donne. Proprio il dettaglio della sartorialità ci permette di non rinunciare ad un savoir faire tutto al femminile, ma di stare comode.

Per una passeggiata o per un giornata di shopping al volo, anche per fare la spesa, i pantaloni femminili riscrivono le loro regole e sposano il taglio largo e morbido maschile, al quale basterà abbinare la scarpa giusta o indossare l’outfit decisivo per creare un perfetto look sporty-chic che sa di rock nella sua audacia.

Come abbinare i pantaloni dal taglio maschile

Sarà l’occasione a suggerirvi l’outfit che meglio si abbina ad un pantalone dal taglio maschile. La camicia con un paio di décollète ad esempio, è il binomio perfetto per un appuntamento di lavoro o per un perfetto bon ton da ufficio.

Ma se invece la giornata che vi aspetta è in pieno relax, potete ispirarvi al look di Charlotte, che ha preferito un abbinamento sportivo al massimo: dolcevita nero, beanie hat e piumino nero corto con pelliccia in peluche. Il tocco femminile e di classe però è tutto nella borsa, pitonata e mignon, da vera principessa.

Su un look del genere sneakers o un paio di boots con plateau saranno la nota perfetta da aggiungere ad un outfit dalla vocazione rock.