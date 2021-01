Comodissime, sportive e cool, ma con tocchi di colore che d’inverno non guastano! Sono le sneakers invernali secondo Charlotte Casiraghi.

In inverno spesso ci ritroviamo un guardaroba dal colore tendenzialmente scuro, ma non rinunciamo a quei dettagli di colore e nuance luminose, a cominciare dalle sneakers invernali. E prendiamo spunto dal look della principessa Charlotte Casiraghi, che ben sa mescolare outfit rock, chic e casual.

Questa volta più che mai la sentiamo vicina alla nostra sensibilità e a quelle giornate in cui desideriamo essere fashion ma senza doverci impegnare troppo. La nipote di Grace Kelly ci insegna che basta un po’ di colore e qualsiasi outfit sarà cool!

Le sneakers invernali 2021: scure ma con tocchi di colore

Il motto quindi è: va bene il nero e tutte le nuance scure della stagione, ma da valorizzare con il giusto dettaglio colorato. Meglio ancora poi se la scelta ricade su un modello smart, cheap e sportivo, e con le sue sneakers Charlotte Casiraghi è riuscita a puntare sul giusto compromesso.

Per una tranquilla giornata in famiglia tra le strade di Parigi, la principessa ha scelto un look super pratico ma assolutamente trendy: pantaloni da tuta neri, giacchino smanicato Carhartt, marsupio e cappellino di lana viola.

Ma le vere protagoniste su cui l’occhio cade ancora di più considerando la mise scura, sono le sue sneakers: slanciate, sportive, colorate al punto giusto per dare un tocco sprint ad un look comodo e caldo.

Dove acquistare le sneakers di Charlotte Casiraghi

Di scarpe da ginnastica colorate, inutile dirlo, ne potrete trovare quante ne volete: Adidas, Nike e diversi marchi sportivi ne hanno fatto una filosofia del casual oltre che dello sport. Ma se voleste proprio quelle di Charlotte, scure ma con la suola colorata, allora vi basterà andare sul sito Asics.

In verde, giallo e arancio, il modello è disponibile sul sito del brand sportivo e andare a caccia di questo modello tecnico e leggero. Disponibile anche in più varianti di colore. Suola super comfort, sono le perfette alleate del passeggio senza impegni. Il costo varia dai 90 ai 180 euro, a seconda delle caratteristiche.