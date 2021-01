Tra i cappotti dell’inverno 2021 il rosa è la nuance che non può assolutamente mancare: la Ferry detta sempre la moda.

Sono tre i colori che quest’inverno dobbiamo tenere bene a mente se vogliamo essere chic: dobbiamo ricordare i vestiti cammello, i vestiti bianchi e ci aggiungiamo anche quelli rosa. Sì perché i cappotti dell’inverno 2021 amano questa delicata nuance, e a confermarlo è la regina delle tendenze Chiara Ferragni.

Di peluche, corti o lunghi, ma anche più modelli da sfoggiare a seconda delle occasioni e delle temperature, la soluzione migliore per avere il capospalla perfetto al momento giusto.

Il cappotto dell’inverno 2021 è rosa: i modelli indossati da Chiara Ferragni

La passione di Chiara Ferragni per i cappotti rosa è ormai dichiarata, ed è bastato qualche post per scatenare la voglia di averne almeno uno anche noi. A cominciare dal modello trench coat impermeabile, perfetto per essere super trendy nelle giornate di pioggia.

Cavalcando il trend dei modelli di cui non potremo fare in vista delle temperature più rigide – ormai ben conosciamo Gennaio e Febbraio -, proprio ultimamente la Ferragni ha puntato nuovamente sul rosa ma scegliendo un cappotto peluche corto e pratico, puntando su un total look in pink.

Per un tocco invece più elegante e ricercato, ecco la classica giacca cappotto lunga che generalmente punta sulla nuance cammello, ma che invece la Ferry sceglie in una nuance rosa pastello.

Come abbinare cappotti e giacche rosa

Colore che varia dalle nuance più accese a quelle più delicate, il rosa e le sue sfumature si abbinano facilmente, mostrando una versatilità spesso inaspettata. Nero e grigio ad esempio si sposano benissimo con il rosa chiaro, ma anche con il marrone meglio se non troppo scuro.

Per un look ancora più originale potete osare abbinando diverse sfumature di rosa, naturalmente creando un contrasto leggero e non troppo accentuato, ma staccare con una nuance basic. L’ideale per chi non ama puntare su total look in rosa.