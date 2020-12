Il colore bianco è tra le nuance trendy anche in questa stagione fredda. Ecco perché ai vestiti bianchi dell’inverno 2020 diciamo sì ora e per sempre.

Il 21 Dicembre è ufficialmente iniziato l’inverno: il rosso, soprattutto nel periodo delle feste è uno dei colori prediletti ma non possiamo certo dimenticare il candore, la serenità e la leggerezza del bianco. Aprite quindi il guardaroba e riempitelo con i vestiti bianchi dell’inverno 2020. Che si tratti di abiti, maglioni, gonne, pantaloni o scarpe, la moda non ha dubbi e ha eletto il bianco come uno dei colori principi di questa stagione fredda, approvando anche il total white.

Vestiti bianchi inverno 2020: versatili e luminosi

La conferma ma anche l’ispirazione come spesso accade, arriva tutta dalle passerelle, e con il suo amore per i colori basic certamente Chanel non poteva dire di no ad un colore così bello, valorizzandone la luminosità con dettagli in nero, davvero minimal, e soprattutto dorati.

Blazer, cappotti, piumini, un capospalla bianco può farci sentire delle novelle regine delle nevi, perfetti da indossare con un paio di stivali morbidi proprio bianchi, altro super trend di stagione. Esattamente come ci suggerisce Dior.

D’altronde uno dei più grandi pregi del bianco è quello di poterlo abbinare davvero con tutto: è un colore versatile capace di esaltare qualsiasi capo, anche quello dalla nuance più eccentrica.

I look che possiamo realizzare con gli outfit bianchi

Il bianco è un colore che potrebbe apparirci impegnativo – essendo spesso associato agli abiti da cerimonia -, ma tutto dipende anche dal tipo di tessuto: un cardigan bianco ad esempio, abbinato con un jeans o con un pantalone nero, può darci quel giusto tocco di eleganza e casual allo stesso tempo. Perfetto per un look formale da lavoro.

Ma il bianco può essere abbinato anche a colori neutri più tenui come il beige, oppure creando un contrasto davvero minimal chic con il color panna. Un’altra idea infatti per un look originale, è quella di abbinare diverse nuance di bianco, giocando con toni caldi e freddi.

Ovviamente anche gli accessori come borse e cappellini possono valorizzare i vostri look, anche non total white. Una bag bianca, pochette o a tracolla, può essere un colpo d’occhio davvero fashion su un look total red o total black.