Uno dei suoi look a Le Iene ci ha incantato, anche questa volta: è la gonna a tubino rossa indossata da Alessia Marcuzzi, must-have del guardaroba invernale.

Sarà che essendo rossa sembra essere perfetta anche come outfit per Natale e Capodanno, ma in ogni caso è sexy e chic per l’inverno: è la gonna a tubino rossa che ha indossato Alessia Marcuzzi in una puntata de Le Iene. La conduttrice anche questa volta ci ha colpito e affondato, con un total look rosso che potremmo copiare anche in vista delle feste. Rosso come l’amore, la passione, in tutte le sue nuance, anche quelle più natalizie: la sfumatura la scegliete voi, Alessia invece ci ha suggerito l’outfit giusto da cui partire.

Gonna a tubino rossa: a vita alta e in latex

La gonna rossa a tubino, come quella indossata da Alessia Marcuzzi, è un modello in latex a vita molto alta, perfetta per esaltare la silhouette e donare un tocco decisamente sexy al look. Un outfit perfetto per l’inverno, che ci permette di realizzare un look chic ma anche audace.

Lunga fino al ginocchio e con spacco sul retro, è firmata Elissa Poppy, un brand inglese che fa del latex il suo tessuto prediletto. La conduttrice ha puntato poi su scarpe décolléte e maglione di Antonella Rizzi in rosso, realizzando così un total look red che potrebbe essere perfetto in vista delle feste.

Potete scegliere la nuance di rosso che preferite, da quello più acceso a quello più scuro arrivando persino al bordò, altro colore super trendy di questa stagione invernale.

Come abbinare la pencil skirt rossa

Se non volete un total look rosso, ma preferite giocare con i colori, potete andare su colori basic per la parte top e le scarpe: nero per avere un effetto più ricercato ed elegante, oppure bianco, perfetto per smorzare il tutto e puntare su un look chic ma dall’allure everyday.

Oltre ai décolléte potreste abbinare anche degli stivaletti con tacco a spillo, in camoscio o anche dei combat boots se desiderate un effetto sporty chic.