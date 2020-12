Mignon, chic, gli accessori da regalare per il Natale 2020 per Chanel sono così. Dettagli pratici per valorizzare un look elegante o casual.

Quando scegliamo e acquistiamo un regalo, la prima cosa che vorremmo è stupire chi lo riceverà, e se riusciamo a trovare qualcosa di diverso e inaspettato tanto meglio. Ecco perché il portamonete da cintura Chanel è uno di quegli accessori da regalare per Natale 2020 che ci ha immediatamente convinto. Portafogli e portamonete infatti sono tra i classici: fanno sempre comodo a chi li riceve, ma se possiamo trovarne di diversi dal solito, meglio rubare questa ispirazione firmata Chanel.

Accessori Natale 2020 da regalare: l’idea Chanel

Da un paio di collezioni Chanel ha mostrato una certa preferenza per le borse di piccola dimensione, trasformando così la bag in qualcosa di più: un accessorio pratico sì, ma anche decorativo, dettaglio che valorizza e perfeziona qualsiasi look.

Così un accessorio ordinario, ma spesso anche non utilizzato da tutte, prende una nuova luce: il portamonete integrato alla cintura conserva la praticità della borsa e l’eleganza di una pochette.

Dopo aver trasformato il portafogli in un marsupio, anche il portamonete diventa un pratico accessorio da portare alla cintura, trasformandosi in una mini bag da passeggio.

Il portamonete da cintura Chanel: quanto costa

In pelle d’agnello e metallo con effetto dorato, il portamonete da cintura Chanel piace anche per il suo particolare colore: un misto di té verde e lime, una nuance delicata ma allo stesso tempo decisa, da indossare con colori neutri e basic o su un total look in verde.

Perfetto da indossare con un pantalone flare a vita alta, anche elegante, ma anche su un vestitino o su una gonna: un po’ accessorio, un po’ bag è perfetto quando durante eventi ed occasioni speciali vogliamo un valido sostituto alla borsa per stare più comode ma avere con noi sempre l’essenziale.

Il suo prezzo è di 1190 euro, ed è attualmente disponibile solo nelle boutique della maison. Sul sito infatti attualmente pur essendo presente non risulta ordinabile, ma è possibile verificare se alcuni siti che rivendono accessori e bag ne posseggano ancora qualche pezzo.

