Modello della primavera/estate che verrà ma già sfoggiata da Chiara Ferragni, la Cleo Bag Prada già in vendita è la borsa dei sogni che tutte vorremmo a Natale.

In poco tempo è diventata la borsa più chiacchierata di questo Natale. Si tratta della Cleo Bag di Prada, modello che rivisita la stile delle classiche borse Prada da portare in spalla, city bag pret-a-porter, ma anche dettaglio versatile che si lascia sposare su ogni look. Se per Natale 2020 è impossibile, in vista di qualche occasione speciale che prevede un regalo tutto per voi, potrebbe essere la vostra borsa ideale per ciò che rappresenta e per il suo charme vintage ma moderno. Prezzo permettendo.

La Cleo Bag Prada white, black e non solo: tante le nuance

Il colore è uno dei punti forti della Cleo Bag Prada in questo nuovo re-edit. Sappiamo bene infatti che la maison predilige colori neutri e gli intramontabili basic come bianco e nero, ma questa volta visitando il sito, resterete senza parole.

In bianco e nero quella a spalla in pelle spazzolata grande, mentre la stessa hobo bag ma in versione mini ci stupisce per i suoi cinque colori: bianco, nero, acqua, orchidea, argentato, nuance che non mettono in dubbio la sua natura estiva.

La borsa infatti è un modello della primavera/estate 2020 ma in occasione del Natale, Prada ha scelto di anticipare il suo lancio con la complicità anche di Chiara Ferragni che ha scelto un modello basic nero.

Quanto costa la Cleo Bag di Prada?

La Cleo Bag di Prada è la reinterpretazione del design iconico di Prada negli anni ’90, con linee essenziali e curve che rendono la borsa morbida e portatile, valorizzata dalla scelta della pelle spazzolata, tessuto versatile e camaleontico.

Il prezzo della modello più grande è di 1800 euro, la più piccola invece disponibile in più colori ha un prezzo di 1600 euro, ed è disponibile sia nelle boutique Prada che online.

Un modello che non solo cattura l’attenzione perché un perfetto mix di allure chic ed essenziale, ma anche perché celebra le abilità degli artigiani della maison milanese, eccelso esempio di creazioni che valorizzano la tecnica manifatturiera tradizionale.