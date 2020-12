Anche l’outfit vuole la sua parte quando si parla di Natale: ecco 5 maglioni natalizi belli e comodi da indossare per le feste!

Quando arriva dicembre non possiamo fare a meno di pensare anche a come vestirci per rimanere in tema con il periodo. Natale si avvicina sempre di più e l’atmosfera natalizia si fa sempre più sentire, ecco perché dobbiamo iniziare a pensare agli outfit da indossare durante questo magico e intenso mese. I maglioni natalizi sono i più gettonati, perché richiamano il mood invernale e rispecchiano totalmente la magia del Natale. Ecco 5 maglioni natalizi belli e comodi da acquistare anche online!

5 maglioni di Natale da comprare

Rosso con le renne. Non può mancare lui, il maglione rosso e bianco con decorazioni natalizie e tante piccole renne. Si abbina facilmente sopra un jeans o un pantalone nero; da H&M è possibile acquistarlo anche di diversi colori! Uno dei maglioni più acquistati da sempre.

Con orso polare e fiocchi di neve. Può essere anche dal colore scuro, l’importante è che abbia come disegno un orso polare. Si può trovare molto facilmente, ma se non vogliamo spendere molto, allora dobbiamo fare un bel giro da Primark!

Con scritta “Merry Christmas”. Un maxi maglione caratterizzato dalla scritta “Merry Christmas”: può essere rosso, più natalizio, ma ce ne sono disponibili anche su Amazon di diversi colori.

Maglione con motivo Fair Isle. Uno dei più gettonati, ma se vogliamo optare per un look ancora più fashion Abercrombie & Fitch ce lo propone con… le spalle scoperte! Un maglione natalizio diverso dal solito, forse non ci terrà poi così calde ma è davvero chic.

Con pompon. I pompon sono di tendenza per l’inverno, quindi perché non prendere un maglione con un simbolo del Natale decorato da tanti pompon? Uno dei brand che si è dedicato alla realizzazione di questo modello di maglione è Brave Soul. E non costano nemmeno tanto.

Questi maglioni, in fin dei conti, sono belli anche da indossare per la vigilia di Natale, specialmente a casa.