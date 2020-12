Capaci di dare ad ogni nostro look un tocco country e boho chic, le borse con le frange sono le bag trendy del nostro guardaroba invernale 2021.

Generalmente ci fanno pensare all’estate, ai luoghi di vacanza lontani da tutto e tutti, ma anche alle terre arse ripensando alle loro origini, eppure le borse con le frange hanno invaso anche le collezioni dell’autunno/inverno 2020/2021. Complici sicuramente le nuance neutre come il beige, ma anche il marrone, che ben si sposano con i colori dell’autunno, anche in inverno vogliono essere quel colpo d’occhio inaspettato, muovendosi sinuose e dando dinamicità alla più casual delle city bag.

Borse con le frange 2021: pochette, tracolla e a spalla

I modelli sono tantissimi: tote, secchielli per chi cerca una borsa trendy e unconvetional, e persino zaini, le frange hanno pensato di invadere qualsiasi bag e donarle un tocco inaspettato.

Non la immaginereste mai forse su una borsa elegante, eppure Pinko prende la classica tracolla rettangolare con la catena, morbida in pelle nera e impreziosita dalle frange. Perfetta per un country style in versione glam.

La caratteristica che risalta di più, a giudicare anche dalle passerelle è che più lunghe sono e più sono trendy le frange, pronte a diventare quasi un prolungamento della borsa per dare dinamicità anche ai modelli dalle forme più rigide.

Colpiscono anche i colori, che vanno ben oltre nuance sobrie: Bottega Veneta sceglie un modello morbido da portare come un cuscino sotto braccio, rosso come la passione, pop e luminoso. Una pochette extralarge.

Come abbinare la borsa con le frange

Camoscio, pelle, similpelle ma anche vernice, le frange invadono il bag universo in tutte le forme declinabili e si fanno amare quando ad ogni passo sobbalzano con le nostre gonne ed abiti, o magari generano un contrasto di colore con i nostri jeans.

Ecco perché non poniamo alcun limite: possiamo indossare le borse con le frange anche su un look elegante, sporty-chic, e persino da cerimonia se puntiamo su colori basic come bianco, nero o nude.

Maxi, mini o a zainetto, ciò che conta è che nel guardaroba invernale almeno uno sia un modello che includa le frange, meglio anche se lunghe oltre misura per ispirarsi al trend della passerella.