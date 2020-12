Gli outfit per Capodanno 2020 non rinunciano a glitter e paillettes, ma anzi anche se a casa e in pochi il mood della serata sarà brillare, per iniziare con i migliori propositi.

Se vi siete chieste come mai nelle vetrine dei negozi e online da qualche tempo si avvistino abiti in paillettes e glitter, nonostante si potesse ben immaginare che saremmo rimaste a casa, la risposta è che nonostante tutto non è l’ultimo dell’anno senza un vestito che brilla. Ed ecco perché gli outfit del Capodanno 2020 restano fedeli al luccichio.

E per l’occasione, sono ci sono anche siti che per incentivare le vendite hanno deciso di proporli in collezione ad un prezzo inferiore: un’idea anche per farne scorta in vista di prossimi eventi ed occasioni speciali.

Capodanno 2020 in outfit: brillare, anche a casa

Non avrete mica pensato di restare in tuta o in pigiama, o di indossare abiti casual e quotidiani? Capodanno è pur sempre Capodanno, e vogliamo iniziarlo nel migliore dei modi, scegliendo un vestito o comunque il mood look che sta più nelle nostre corde, purché si brilli.

Che ne direste di un abito ad effetto metallizzato? Trendy perché l’argento è tra i colori tornati in auge quest’inverno, elegante ma disinvolto con il suo taglio asimmetrico.

Spazio anche al multicolor: l’abito a portafoglio di Asos con cintura in vita è l’augurio più bello con cui possiamo iniziare l’anno. Il prezzo non è troppo piccolo, pur se scontato, ma è un modello che si presta a tante occasioni: un investimento sicuro.

Potreste approfittare ad esempio dei dress, top e magliette proposte da Stradivarius: la collezione festa infatti propone una serie di abiti con paillettes e glitter scontati al 30%. Un’occasione da cogliere assolutamente al volo, senza neppure attendere i saldi.

Non solo vestiti, ma anche outfit scintillanti da abbinare

Per chi ama la comodità, mood che lo stare a casa richiama inevitabilmente, abbiamo una sorpresa per tutte le sportive: Nike propone una serie di outfit glitterati, a partire dai classici top da workout, che potremmo abbinare con un cardigan o con un maglione scollato sulle spalle o davanti.

In più potete creare anche dei completi, mescolando outfit in glitter e paillettes, abbinando top e pantaloni, ma anche un mezzocollo o un maglione se non volete osare troppo e non vi sentite particolarmente a vostro agio con un abitino.