Le puff jacket ad inverno inoltrato ci salveranno la vita e il look: meglio ancora se si tratta di un piumino bianco, come quello sfoggiato da Martina Colombari.

Mixare generi e stili non è da tutti, bisogna saperlo fare e Martina Colombari – a giudicare dal suo profilo Instragram – ci è riuscita ancora una volta. Foto e look memorabile, che ci fa immediatamente amare il piumino bianco nella sua versione morbida e imbottita. Un caldo abbraccio in una location marina, questo è l’effetto che fa il piumino indossato dall’attrice, che si è fatta scattare una foto in spiaggia a prova d’inverno e a prova di outfit.

Il piumino bianco corto e imbottito: l’outfit top dell’inverno 2021

Tra i capispalla dell’inverno 2021 il piumino, nella sua versione soft e leggera da indossare anche sotto un blazer, si conferma il must have di un guardaroba che si rispetti, anche e soprattutto nella sua versione puff jacket. Caldo e imbottito è il compagno perfetto per resistere alle temperature più rigide.

Se poi desideriamo anche che sia trendy, la nuance da appuntare è quella bianca, come ci suggerisce Martina Colombari. Il motivo per il quale questo colore è particolarmente amato è la sua versatilità, ma anche la capacità di illuminare qualsiasi altro outfit vi abbineremo.

Come abbinare la puff jacket bianca

Nell’abbinare il piumino bianco e valorizzarlo, l’attrice si può dire che abbia fatto centro, riuscendo a rendere elegante un look che si presenta sportivo: sneakers bianche, tocco di stile anche quelle, gonna lunga e colorata in stile camo ma con strategici richiami white e dolcevita nero.

Con pochi capi essenziali Martina Colombari è riuscita a tirare fuori il look perfetto per una passeggiata fuori città o sulla spiaggia, che sa essere pratico, comodo e caldo, ma attento al dettaglio. Avreste mai pensato che una gonna potesse abbinarsi magnificamente ad un piumino imbottito con cappuccio?

A completare un look a prova d’inverno anche il cappellino, un classico beanie hat da montagna in verde scuro che crea un contrasto soft con il suo abbinamento.