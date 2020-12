Essenziali, bianche e sportive, con la scritta “Grazie Diego” in azzurro: Capri Watch dedica le sue scarpe esclusive a Maradona, per veri appassionati.

Capri Watch è il marchio creato da Silvio Staiano, che omaggia la bellezza di Capri attraverso una linea di orologi unica ed originale, ma anche con accessori ispirati ai colori del mare e della bella isola. L’ultima creazione sarà una delle più amate di quest’anno: le scarpe dedicate a Maradona, un sentito omaggio al pibe de oro.

Un modello la cui creazione ha emozionato il patron di Capri Watch e che renderà felici tutti i fan e gli amanti di Diego Armando Maradona. Indossarle sarà un po’ come ricordare al mondo il proprio credo nei sogni e nella forza che il calciatore argentino ha saputo trasmettere.

Scarpe Maradona: in vendita il modello di Capri Watch

Il modello è stato realizzato per Capri Watch dall’artista Patrizia Costante, che ha disegnato – come mostra lo spot video realizzato per questo modello esclusivo – sulla terrazza di Punta Tragara con un pennello azzurro le scritte I Love Diego e Grazie Diego che spiccano su un modello essenziale dal colore bianco.

L’azzurro è il secondo colore predominante insieme al bianco, che omaggia i paesaggi di Capri ma anche la storia di Diego, l’Argentina quanto il Napoli, e tutti coloro che sono cresciuti insieme a lui con un cuore azzurro.

Così Silvio Staiano in una nota ha raccontato di questa speciale creazione che omaggia il campione scomparso: “Solo un Grande Amore può vivere in eterno e non sarà la Morte a porre fine all’immensa Passione che lo ha generato, che resterà immutata nel Tempo. Grazie Diego! T’amerò per sempre!”

Dove acquistare le scarpe “Grazie Diego”

Il modello realizzato da Capri Watch si presenta sportivo, pratico e comodo, perfetto da abbinare ad un paio di jeans ma anche ad un pantalone sporty-chic per un look casual, dalle nuance delicate.

Dipinte a mano e molto raffinate, realizzate in pelle e in camoscio, attualmente sul sito del marchio non sono ancora disponibili. Il prezzo, in base al costo delle sneakers della collezione handmade del marchio, possibile si aggirerà sui 200 euro.