Una capsule pensata per l’outdoor e per la montagna: è la collezione invernale 2021 di piumini e capispalla firmati Gucci x The North Face.

Una collaborazione la cui notizia è giunta proprio verso la fine del 2020, e che si appresta a diventare la collezione più desiderata ed entusiasmante dell’inverno 2021: Gucci incontra lo stile outdoor di The North Face, capsule che fa sognare e per ora immaginare. Sì perché con il lockdown alle porte pensare a delle feste natalizie outdoor è praticamente impossibile, ma l’augurio fashion quest’anno è a colpi di ottimismo e attesa, quella che per ora possiamo respirare dai canali social di Gucci.

Gucci x North Face: piumini e giubbotti per sondare nuovi spazi

L’incontro tra Gucci e The North Face si può dire fosse il più atteso e desiderato da Alessandro Michele: da sempre il direttore creativo della maison invita infatti ed esplorare nuovi spazi – fisici e creativi – andando oltre le convenzioni.

Così l’alta moda di Gucci si lascia conquistare dal marchio leader mondiale dell’outdoor, che promuove dal 1996 con la sua fondazione a San Francisco attrezzatura e abbigliamento all’avanguardia per esplorare nuovi territori e possibilità.

Piumini, puff jacket, giacche, mescolano il gusto vintage delle fantasie di Gucci con il design tecnico di The North Face. I primi assaggi della collezione infatti sono i primi scatti e il promo pubblicato su Instagram da Gucci.

Altro tratto distintivo fondamentale della collezione è l’aspetto ecosostenibile: infatti i capi sono realizzati in Econyl, un tessuto di nylon ottenuto da materiali rigenerati, come reti da pesca, tappeti e scarti di lavorazione di diverso genere e riciclabili. Anche il packaging rispetta l’ambiente, optando per carta e cartone ottenute con tecniche sostenibili.

Quando e dove sarà possibile acquistare la capsule

Piumini, giacche a vento, e non solo: tutti gli accessori e l’abbigliamento necessario per addentrarsi in un viaggio in montagna o in una gita outdoor che conduca alla scoperta di nuovi luoghi, oltre che di se stessi. Tra i capi presentati negli scatti infatti impossibile non notare la gonna lunga trapuntata in arancio.

La collezione è stata presentata ufficialmente il 29 Dicembre in Cina in occasione dell’apertura di un Gucci Pin, store temporaneo che la maison aprirà in diverse zone del mondo. Sarà poi acquistabile in store e online dalla prima settimana di Gennaio 2021. Sul sito Gucci è possibile accedere ad un’anteprima online partecipando ad un’estrazione speciale.