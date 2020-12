Tutte le desiderano, tutte le cercano: sono le scarpe di Christian Louboutin, che quest’anno ha pensato ad una collezione esclusiva per le feste.

Proprio quest’anno, così burrascoso e altalenante anche per la moda Mr. Christian Louboutin ha pensato ad una collezione di scarpe esclusiva, dedicata alle feste. Sono le décolléte che tutte noi dovremmo indossare a Capodanno, per ricordarci che nonostante tutto ce l’abbiamo fatta anche questa volta. L’inconfondibile suola rossa incontra tacchi vertiginosi, modelli appariscenti in nero, rosso e beige, pronti a stupirci come il più decorato degli alberi di Natale. Perché è proprio alla magia delle feste che si ispira questa speciale collezione.

Scarpe Loboutin 2020: le décolléte per sognare a Capodanno

Vi abbiamo detto quanto l’ultimo giorno dell’anno sarà fondamentale scegliere un look che ci faccia brillare, e allora ai gioielli luccicanti e alle paillettes dell’abito – anche in versione basic preziosa andrà benissimo -, aggiungete anche un killer heels firmato Louboutin e il gioco è fatto.

La linea realizzata dal famoso designer delle scarpe di lusso per eccellenza si ispira proprio al Natale e al momento unico e irripetibile delle feste: “Per me il Natale è sinonimo di famiglia e celebrazioni, di pomeriggi che scorrono lenti nella casa di Parigi, tra decorazioni natalizie, fiocchi di velluto da appendere all’albero e regali da scartare con i bambini”, così ha dichiarato lo stilista a Madame Le Figaro.

Il risultato di questa visione è nello stiletto in sandalo e nei décollétes in rosso e nero, ma con trasparenze impreziosite da glitter, che eleggiamo come le scarpe definitive per il Capodanno 2020.

Dove acquistare la Christmas collection di Christian Loboutin

Pensando al desiderio di volersi lasciare indietro quest’anno chissà che magari per Capodanno non vogliate regalarvi – o farvi regalare – un paio di décolléte del genio francese indiscusso delle calzature per entrare nel pieno del mood time to shine.

Attualmente i modelli dell’esclusiva collezione natalizia di Louboutin sono presenti sul sito Mytheresa.com oppure sul sito ufficiale del brand, dove trovate modelli scintillanti ma anche sobri e classici. Un investimento dal prezzo variabile a seconda del modello, che sappiamo ci renderà felici ora e per sempre.