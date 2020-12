Anche il giusto accessorio a Capodanno può e deve fare la sua parte. Dopo aver curiosato tra gli abiti di Zara e avervi proposto che sì, potete non mettere da parte outfit in glitter e paillettes anche se staremo a casa, concentriamoci sui bijoux! Quali colori e modelli potremo indossare per il nostro look da Capodanno in casa 2020? Mettete da parte ogni desiderio di sobrietà – vale quindi anche per gli accessori – e pensate a qualsiasi gioiello vi possa far sentire belle e importanti. Il nuovo anno è meglio accoglierlo con tutti i migliori auspici!

Look Capodanno 2020 a casa: i bijoux da scegliere

Il grande vantaggio di quest’anno è che stando a casa abbiamo maggior libertà per spaziare nella scelta del nostro look, e di conseguenza anche in quella dei bijoux. In occasione di feste e veglioni siamo abituate a scegliere i nostri outfit in base alla location e al tema, ma questa volta invece possiamo seguire semplicemente il nostro gusto.

Una regola sicuramente può restare tale: indossare colori sgargianti, appariscenti e luminosi perché Capodanno viene una volta l’anno, quindi tanto vale creare accostamenti coraggiosi, come un mix di bijoux oro e argento.

Raffinati ed eleganti sono però anche i gioielli in acciaio, che possono dare al nostro look un’allure più audace e rock come le collezioni Breil: collane a girocollo, anche sottili da indossarne più di una per farne una collana, perfette su abiti scollati e su un mezzocollo, ma anche orecchini dalle forme particolari. Per le più romantiche, il classico brillantino al lobo non sbaglia mai.

Bijoux e outfit, come abbinarli

Un décolléte in bella vista richiede sicuramente un gioiello importante, e in quel caso osate con ciondoli piccoli, medi, o anche grandi. Meglio puntare su quelli più semplici se avete scelto un abito scintillante, diversamente su un classico abitino nero, meglio puntare su bijoux luccicanti.

L’outfit infatti deve essere sempre e comunque il punto di partenza: se avete scelto un abito appariscente, puntate su bijoux dalle forme stravaganti ma non scintillanti, diversamente invece osate. Saranno orecchini, anelli e bracciali con strass e pietre luccicanti a illuminare il vostro abito.