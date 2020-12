I vestiti del Capodanno 2020 di Zara sono i modelli che potranno accontentare tutte: lunghi, corti, semplici, eleganti o glitterati, a ciascuna il suo preferito.

Se avevate deciso di sposare la filosofia cozy e darvi unicamente ai vestiti comodi – se non a tute e pigiami addirittura – , i vestiti del Capodanno 2020 di Zara vi faranno cambiare idea. Con la sua collezione ad hoc dedicata all’ultimo giorno dell’anno ci ricorda che glitter oppure no, a Capodanno ognuna di noi merita di brillare, anche con un vestito semplice ed elegante. Avremo persino l’imbarazzo della scelta!

I vestiti di Zara corti per il Capodanno 2020

Il nostro motto quindi sarà time to shine: indossare qualcosa che ci faccia sentire belle, pronte ad accogliere con tutte le energie positive del caso il primo giorno dell’anno e brindare alla mezzanotte.

E visto che saremo in compagnia ristretta a casa, scegliamo con un solo desiderio il vestito perfetto: quello che ci farà sentire a nostro agio, e soprattutto incantevoli.

– Spazio all’eleganza, ai tagli sartoriali e a qualcosa di mini, strizzando l’occhio agli anni ’60: maniche a sbuffo per un po’ di romanticismo e scollo profondo sul davanti, con la giusta dose di sensualità e bon ton.

– Se avete voglia di un vestito classico e sexy, non resisterete all’abito in velluto grigio di Zara ricoperto di brillantini: spalline e taglio asimmetrico ne fanno un modello che è la perfetta sintesi dell’abito dal taglio sartoriale secondo il trend 2020.

Il velluto è un tessuto trend di quest’anno, ecco perché Zara ne propone diversi modelli anche più scollati e che lasciano le spalle scoperte, come quello in melograno, o in blu, entrambi annodati in vita.

Ovviamente potrete scegliere anche tra modelli corti in frange e paillettes – scontati i questo periodo – per chi desidera brillare letteralmente.

Capodanno in abito lungo: i modelli di Zara

E per chi sogna modelli ancora più eleganti e lunghi da principessa, anche qui c’è l’imbarazzo della scelta a prezzi decisamente contenuti. A cominciare dal modello in pailettes viola, midi e dallo spacco vertiginoso, difficile resistergli e da preservare per più di un’occasione.

– Ricordate il mini dress alla Sex and The City che abbiamo sfoggiato quest’estate? Ecco tornare il naked dress in versione long, in un modello in satin, perfetta espressione di charme ed eleganza. Un modello da valorizzare con un punto luce e bijoux scintillanti.