Con l’arrivo dell’inverno e le temperature più rigide, c’è bisogno degli alleati giusti. Come i cappotti dell’inverno 2021, in versione montone e sherpa.

Morbidi e caldi, sono gli alleati di cui abbiamo estremamente bisogno quando le temperature si fanno più rigide: sono i cappotti dell’inverno 2021, montoni, giacche sherpa e capispalla pronti a impreziosirsi di pellicce intorno al cappuccio o in dettaglio. Modelli pronti a difenderci dal freddo, un caldo abbraccio che ci accompagnerà per passeggiare, per andare a lavoro e sopravvivere alla città.

Cappotti inverno 2021: i montoni, soffici e morbidi

Sulle passerelle delle fashion week a farsi notare immediatamente sono stati i montoni: contasti di colori delicati, nuance neutre e basic per poterli facilmente abbinare ad outfit da giorno e da sera.

Uniti al camoscio o interamente peluchosi, donano ad ogni nostro look un’allure d’altri tempi, facendoci sentire un po’ regine delle nevi, soprattutto in nuance chiare e luminose come il bianco. Anche in versione audace e con frange, come quello di Bottega Veneta.

– Non solo a tinta unita, ma anche estrosi dal tocco wild, è la versione che propone Etro decisamente boho chic. Per chi ama essere elegante ma dal bon ton misurato, meglio ancora se impreziosito anche da una cintura che esalti la silhouette.

I caldi abbracci dei cappotti shearling

Pelliccia everywhere, che sia un dettaglio o che si mixi con altri tessuti, ma in ogni caso in inverno vale assolutamente la pena indossarla e avere una giacca o un cappotto shearling, ovviamente ecosostenibile.

– Una lezione che ben ci insegnano i modelli proposti da Isabella Marant e da Stella McCartney, che impreziosisce con la pelliccia bianca la pistagna di modelli sportivi in jeans aviator style.

– Ma per chi cerca il perfetto compagno da sera, lungo ed elegante, il connubio perfetto lo propone Miu Miu, con dettagli in pelliccia dal collo in giù che si sposano con tessuti raffinati come lana e cashmere.