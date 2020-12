Se pensiamo agli abiti delle royal lady, impossibile non ricordare gli outfit di Meghan Markle: una costante ispirazione in questo 2020 tra abiti e completi.

Nel corso dell’anno diverse volte gli outfit di Meghan Markle hanno attirato la nostra attenzione, insieme a quelli della fashion rivale Kate Middleton. Lo stile della duchessa di Sussex è meno attento alle formalità e non sposa mai picchi di romanticismo, ma è un mix di trendy chic che ha lasciato un segno evidente. Abiti, cappotti, abbinamenti, in ogni occasione la Markle ha saputo farsi notare e tenere alta la sua bandiera di royal lady stilosa, generando sempre curiosità sull’outfit che avrebbe indossato ad ogni occasione.

Megan Markle, gli abiti del 2020 più belli

Il punto forte di Meghan sono sicuramente gli abiti: da quelli basic a quelli colorati, in occasione di eventi e cerimonie importanti è sicuramente una continua ispirazione per tutte noi.

La sua capacità è quella di riuscire ad essere chic, ma con un tocco trendy e moderno: si pensi all’abito verde di Emilia Wickstead indossato in occasione del Commonwealth Day di quest’anno, un modello che ricorda tanto gli anni ’40 ma con un taglio fresco e dalla composta eleganza per l’occasione.

D’altronde la Markle è stata anche attrice e un certo gusto nella scelta dell’outfit giusto di certo non le manca. Amiamo particolarmente i suoi abiti dai colori basic come nero e bianco ad esempio, che ne esaltano la silhouette.

Indimenticabile però per la particolare nuance, anche l’abito rosso indossato in occasione del Mountbatten Festival of Music a Marzo, coordinata nel look anche con il principe Harry. O ancora l’abito azzurro firmato Victoria Beckham agli Endeavor Fund Awards a Londra. Insomma in abiti colorati la duchessa non fa certo complimenti!

Cappotti dalla nuance neutra ed elegante, il tocco di classe

Ma a conquistarci del look di Meghan sono anche i suoi cappotti eleganti e sobri, che diversamente dagli abiti puntano su colori versatili così da poterli all’occorrenza adattare a qualsiasi outfit. Indimenticabile infatti è il cappotto nero stretto in vita firmato Brandon Maxwell, indossato per il Remembrance Day.

O ancora la giacca bouclé del brand britannico ME+ EM, indossata per una visita a sorpresa alla Robert Clack Upper School di Dagenham. Abbinata ad un paio di décolléte bicolor e un pantalone dal taglio dritto e classico nero, ci ha dato una nuova proposta di tailleur.