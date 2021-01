Possono impreziosire una sciarpa ma anche un poncho o un maglione, ecco perché le spille in inverno sono preziosi must have da indossare un po’ ovunque.

E se diventassero il nostro preziosi biglietto da visita per abbellire e dare luminosità ad abiti, outfit e accessori? A giudicare anche da quanto abbiamo visto sulle passerelle, sia invernali che estive, le spille in inverno non sono da sottovalutare. Anzi. Vanno scelte con cura, con una certa attenzione a colori, forme e dimensioni, così da averne diversa da sfoggiare in ogni occasione per l’outfit del momento.

Spille inverno 2021: preziose e colorate, quali scegliere

Un dettaglio deve aiutarci nella scelta della nostra spilla: non deve passare inosservata, deve essere particolare nel colore, nella forma e perché no anche stravagante.

Considerando che devono spiccare su giacche e sciarpe – e d’inverno i nostri outfit non sono proprio pochi – sceglierne qualcuna di dimensioni non troppo piccole è il modo migliore per valorizzarle degnamente. Il fiocco spilla ad esempio è un ottimo compromesso: elegante ma non appariscente, approvato anche in stoffa.

E per outfit più spiritosi e allegri? Da qualche tempo è tornata sulla scena la classica spilla da balia della nonna, impreziosita di pietre preziose o decorazioni colorate. Semplici nella forma, ma che si fanno subito amare e notare, meglio sempre su colori che creino contrasto.

Sciarpe, mantelle e blazer, ecco come indossare le spille

Quante volte volevate trasformare una sciarpa di grandi dimensioni in uno scialle, ma senza avere il disturbo di dovervela continuamente tirare su? La spilla è la soluzione perfetta, perché con un tocco prezioso trasformerà la vostra sciarpa in un raffinato coprispalle.

Non ponetevi limiti: blazer, mantelle ma anche maglioni su cui mettere una spilla che si trasformi in un ciondolo prezioso, da sostituire in maniera originale ad una classica collana. I modelli proposti da Swarovski, arricchiti anche con ciondoli sono perfetti per questo tipo di soluzione.

Basta un piccolo dettaglio per dare al vostro outfit un tocco nuovo ed originale.