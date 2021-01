Un corteggiamento silenzioso che nel 2021 diventa realtà: Charlotte Casiraghi è ambassador Chanel per la collezione primavera/estate 2021.

Bella, elegante e raffinata, Charlotte Casiraghi è la nuova ambassador di casa Chanel in vista della prossima collezione primavera/estate 2021. Un connubio che il mondo della moda aveva sempre anelato e immaginato, ma che questa volta diventa vero. Un legame che nel corso del tempo in fondo è sempre inscritto nello stato di famiglia: con la nonna Grace, che non si può immaginare senza un abito Chanel indosso, ma anche i i tailleur indossati dalla madre Caroline, scattate proprio da Karl Lagerfeld. E per vizio di famiglia anche l’abito da sposa di Charlotte ovviamente è stato Chanel.

Charlotte Casiraghi e Chanel: un connubio perfetto

Al di là della storia familiare che in fatto di moda non ha mai nascosto il grande amore per la maison – assolutamente ricambiato come dichiara Chanel in un post – la scelta del quartier generale di rue Cambon è ben ponderata.

La principessa di Monaco è una rebel girl ma con classe ed eleganza, caratteri che ritroviamo proprio in Coco, e poi è amatissima non solo in Francia ma nel mondo.

E in un momento così delicato per la casa di moda, c’è bisogno di un’immagine forte che segni una rinascita ma allo stesso tempo renda più che mai evidenti e chiari i valori che da sempre distinguono la maison. Si riparte così proprio dalla prossima collezione primavera/estate 2021 che vedrà protagonista Charlotte.

Non solo ambassador, Charlotte Casiraghi è anche spokeperson

Ma la principessa di Monaco fa parte di un progetto ben più grande. Non sarà solo ambassador per la collezione estiva, ma anche spokeperson per il progetto Les Rendez-vous littéraires rue Cambon. Si tratta di una serie di incontri con artiste, attrici e scrittrici che la Casiraghi curerà insieme alla direttrice Virginie Viard.

Anche in questo caso Chanel ha puntato su di lei essendo ben nota la sua passione per la letteratura: non è quindi da escludere che la maison le dia la possibilità di mediare gli incontri ma anche di sggerire ospiti.