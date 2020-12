Uno dei momenti che amiamo di più e che ci fa iniziare l’anno nel modo migliore: sono i saldi invernali 2021, e abbiamo finalmente le date di inizio per ogni regione.

Manca pochissimo ai saldi invernali 2021, attesi esattamente quanto il black friday che ci siamo lasciati alle spalle pochi mesi fa. Tante di noi hanno iniziato già a preparare i carrelli per gli acquisti online, e quando a Gennaio ci sarà anche la data di riapertura dei negozi (ma tutto dipende dall’emergenza Covid), molte non vedranno l’ora di aggirarsi tra le vetrine a caccia dell’affare migliore. Naturalmente rispettando distanziamento, norme di sicurezza e munite di mascherina.

I saldi sono infatti il momento perfetto da sempre per poter permettersi un abito costoso a metà prezzo, ma anche per rinnovare il proprio guardaroba risparmiando!

Saldi 2021: quando iniziano

La voglia di shopping a ridosso dei saldi si muove sempre in due direzioni: verso l’acquisto di abbigliamento online, dove spesso troviamo capi in edizione limitata oppure sconti esclusivi in anteprima, e verso i negozi fisici.

Per conoscere le date dei saldi online il consiglio è quello di iniziare a consultare da inizio Gennaio i siti dei diversi brand di nostro interesse. Non sempre infatti le date online coincidono con quelle dei negozi fisici, che restano tuttavia ancora orientative, considerando che tutto dipenderà anche dalla riapertura dopo il 6 Gennaio.

Saldi invernali 2021: le date regione per regione

Anche se orientative, le date dei saldi invernali 2021 sono state annunciate dalla Federazione Moda Italiana di Confcommercio. Ogni regione stabilirà ad ogni modo le date più opportune in base anche alle proprie esigenze territoriali, e anche di anticipare eventualmente promozioni anche in un periodo antecedente.

Il 2 Gennaio sarà data di inizio dei saldi per la Campania, Molise, Sicilia e Valle d’Aosta. 5 Gennaio invece per Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 12 Gennaio sarà la volta del Lazio, 16 Gennaio per le Marche e la provincia autonoma di Bolzano, ma solo per alcuni comuni.

Il 29 Gennaio i saldi inizieranno per la Liguria, il 30 Gennaio per Emilia Romagna, Toscana e Veneto, e il 13 Febbraio per i comuni turistici della provincia autonomia di Bolzano. Inizio libero per i saldi nella provincia autonoma di Trento, mentre in attesa di decisioni Basilicata e Calabria.