Dallo urban style adesso per la donna Dolce e Gabbana è tempo di romanticismo: al digital show sfila il “Power Pastel”, nuance delicate, tra favola e sogno.

Un capo da ammirare, desiderare e poter subito acquistare: è lo spirito del Digital Show di Dolce e Gabbana, che ha deciso di proporre una serie di collezione da poter guardare in passerella e poter subito acquistare online o in boutique. Un’occasione non solo di non attendere più che gli outfit viaggino dalla passerella e dopo molto tempo nei negozi fisici e online, ma anche per scoprire ancora di più l’universo fashion di Dolce e Gabbana.

Dolce e Gabbana: la donna Power Pastel

Lo stile è sempre quello che conosciamo di Dolce e Gabbana: raffinato, elegante ma alla ricerca sempre del dettaglio sorprendente, e messa momentaneamente da parte la Sicilia, sembra che i due stilisti guardino alle nuove tendenze dei colori pop.

Nasce così Power Pastel, una collezione delicata e seducente, che si presenta come un inno al romanticismo, ad una femminilità che si esprime al massimo attraverso colori pastello che ci fanno pensare al sogno e alla favola.

Dolce e Gabbana anticipa un po’ la tendenza che abbiamo visto inseguire Dior per il prossimo autunno/inverno 2021 con il suo inno pop, e confermano la voglia di rinascita, armonia e colore sgargiante per trasmettere ottimismo da parte della moda.

Da Walking on the street a Power Pastel, la silhouette si addolcisce

La donna di Power Pastel addolcisce le forme, dimenticando le forme più decise del capitolo precedente Walking on the street, una collezione pret a porter e decisamente più everyday.

Il secondo capitolo del digital show invece sembra proporci un look speciale, da riservare a momenti di relax e romantici, con i suoi giochi di pieghe e balze, le t-shirt con piume di struzzo, e le lavorazioni all’uncinetto, ormai passione consolidata del brand come esempio del Made in italy.

Non mancano nello stesso tema borse, nano bags e scarpe, che si abbinano perfettamente al mood della collezione, preziose nella cura dei dettagli. Una pennellata di fiori e colori ci salverà, ritrovando la voglia di sognare e immaginare a partire da oggi: questo sembra l’invito dei due siciliani, la cui collezione Power Pastel è già online e nei negozi.