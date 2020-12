Lontano dalle passerelle nelle ultime fashion week, Yves Saint Laurent torna con l’anteprima della collezione estiva 2021, ispirata agli spazi infiniti e soleggiati del deserto.

Da sempre luogo prediletto e ispiratore di Yves, Anthony Vaccarello, attuale direttore creativo della maison, ha pensato di tornare in Marocco. L’eleganza di Yves Saint Laurent richiama così l’essenziale, raccontandoci un’estate calda, serena, tra pace, silenzio e fruscii di vento, esattamente come in un deserto. Tra le creste del deserto del Sahara viene presentata la nuova collezione di Saint Laurent, che abbandonate le passerelle momentaneamente escogita nuove soluzioni: un video esotico negli scenari, ma pieno di energia nella sua messa in scena fashion.

Yves Saint Lauren 2021: nel deserto del Sahara

Il video che presenta la nuova collezione estiva del marchio francese si chiama I Wish You Were Here: un deserto inquadrato da droni è lo scenario, su cui domina il logo YSL e una passerella ricavata dalla sabbia, su cui sfila una collezione che omaggia il deserto nelle nuance e nelle poche fantasie.

I look sono tendenzialmente in monocolore, ad esclusione di alcuni pezzi come i pantaloni floreali. Lo sfarzo è ridotto all’osso, perché l’obiettivo è tornare all’essenza delle cose, come ha spiegato il direttore creativo in una nota esplicativa.

“Volevo concentrarmi sull’essenza delle cose. Penso che sia un segno dei tempi. Ma non volevo niente di cupo o pesante. Il deserto, per me, simboleggia quell’anelito di serenità, spazio aperto, un ritmo più lento. I vestiti sono anche più morbidi, lo spirito della collezione è più delicato (sic), spoglio”

Una collezione essenziale: giacche, top e tuniche tra le dune

Essenziale non solo nei colori, nelle fantasie ridotte all’osso, ma anche nei capi scelti: top trasparenti, tuniche di chiffon impreziosite da piume di caribù, passando per le giacche militari con cinture ma addolcite da un fiore di cactus di metallo rosa.

La silhouette, come le ombre che affascinano il deserto, è uno dei punti cruciali di questa collezione, che gioca tra eleganza, sensualità e rebel touch, tra outfit versatili, pronti ad interpretare il mood di chi li indossa.

Gli accessori sono a tema: fiori di cactus, insetti e pendenti di cristallo massiccio, sono quell’attenzione al dettaglio che rendono un capo basic prezioso e dallo stile raffinato.

