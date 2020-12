La pelle, tessuto senza tempo, ed ecopelle,ultima tendenza amatissima tra i brand sono da includere nel nostro guardaroba invernale.

I capi in pelle sono per sempre, esattamente come lo si dice di un diamante: basti pensare al vostro giubbino di pelle che più invecchia e come il vino che diventa sempre più buono, questo outfit diventa sempre più bello. La pelle riesce ad andare oltre le tendenze ma anche l’ecopelle, la sua sorellina, è da qualche anno che regna sovrana tra i capi proposti tra i brand e ama mixarsi con altri tessuti creando look sempre dversi. E che non si dica che la pelle è solo per le rude girl, perché potrà stupirvi in versione chic.

Capi in pelle: giubbotti e trench, capispalla fidati

In Autunno il blazer divenne il nostro fidato compagno per tenerci calde da mattino a sera con gli sbalzi di temperatura, ma in vista dell’inverno possiamo investire in un trench in pelle o ecopelle, di grandissima tendenza come può confermarvi anche Katie Holmes.

Con un piumino sottile e leggero sotto sarà un connubio perfetto: non tutti i trench e i giubbotti infatti sono abbastanza imbottiti quindi mixare i capispalla è una delle tendenze di questo inverno. Non meno desiderato anche il giubbotto in ecopelle con tanto di pelliccia al collo e ai polsi. Very chic!

Leggings, gonne e camicie in ecopelle

L’inno di questa stagione invernale è mixare: tessuti e outfit di genere diverso, quasi per realizzare un colpo d’occhio inaspettato. Come abbinare una camicia classica ad una gonna lunga in ecopelle plissettata o viceversa.

Amatissimi e pratici, sono i leggings anche in versione jeggings, da poter abbinare anche sotto vestitini o anche con degli shorts di velluto. Pratici e comodi, perfetti per chi cerca qualcosa di meno convenzionale.

Ma altri due protagonisti di questo inverno 2021 sono le mini gonne in ecopelle: a tubino, a pieghe, possono essere quel dettaglio irriverente in un look anche sporty-chic.