Secondo le Fashion Week 2021 in estate maglia, pelle e denim sono i tessuti che indosseremo di più, ma non sono da sottovalutare anche i tessuti più innovativi.

Pensare all’estate è anche un modo per sognare e svagare la testa in questo particolare periodo, così iniziamo a curiosare nelle collezioni primavera/estate 2021 pensando a come rinnoveremo il nostro guardaroba e quali tessuti sceglieremo. E per le Fashion week 2021 che si sono alternate, non ci sono molti dubbi: maglia, pelle e denim andranno per la maggiore. Comodi e trendy, sono in realtà gli stessi che stiamo alternando e indossando anche in quest’Autunno/Inverno 2020-2021, forse proprio per la loro versatilità.

Fashion Week 2021: la maglia è il tessuto più amato dai brand

Secondo la classifica di Tagwalk, che ha portato avanti uno studio partendo da 204 dati generati stagione per stagione e dai brand, emerge che come per questa stagione invernale, la maglia si conferma come il tessuto più amato in assoluto dagli stilisti.

Per l’estate del 2021 sarebbero infatti numerosi i brand ad averla utilizzata, rilevando una preferenza del 12.1% nei look estivi. Seguono poi anche la pelle, presente nel 6,9% e il jeans con il 5,9%, come tessuti più utilizzati rispetto ad altri nella realizzazione di outfit estivi.

Espressione di abiti più ricercati e meno quotidiani sono il pizzo, la mesh e il lino, che viene preferito ai lustrini, alla maglia ad uncinetto e al raso. Il lino infatti resta la sorpresa della classifica con il suo sesto posto: non meno di 220 look infatti lo hanno scelto come tessuto all’interno delle loro collezioni estive.

Altri tessuti e materiali protagonisti dell’estate 2021

Naturalmente alla fine della classifica di Tagwalk ci sono i materiali più inaspettati, quelli che vanno a comporre abiti non dalla facile occasioni, alcuni forse da indossare solo per eventi molto particolari o dove il clima lo permette maggiormente.

La plastica, il tweed, il fishnet, tulle, seta, piume e jacquard occupano una posizione molto bassa, meno dell’1,1% del totale, insieme anche metallo, pelle scamosciata e ricamo inglese.

Insomma tutti quei tessuti e materiali che piacciono alle più eccentriche, perfetti per chi desidera un look estivo particolare e vuol sentirsi in passerella anche nella vita di tutti i giorni.