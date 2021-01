In cerca di un riparo dal freddo di città? Il piumino bianco di Chiara Ferragni ci sembra il capospalla più trendy e smart del momento a cui dire subito sì.

Ci sono i saldi invernali, siamo in uno dei mesi più freddi della stagione invernale e non ci resta armarci di un piumino che ci tenga al caldo, pronte ad affrontare le insidie del freddo cittadino. E se avete bisogno di un modello pret-a-porter da infilare al volo, Chiara Ferragni ci offre la soluzione! La Ferry difficile sbagli nella scelta degli outfit più trendy del momento, riuscendo a scegliere sempre il perfetto incontro tra classe e praticità, con un gusto sempre un po’ amarcord.

Il piumino bianco di Chiara Ferragni: volumi maxi e pelliccia

Uno dei colori must-have di questo inverno 2021 è il bianco, e di conseguenza qualsiasi outfit total white. Un colore che ci fa sentire leggere e sempre un po’ come se fossimo sulla neve, soprattutto quest’anno in cui dovremo rinunciare alle vacanze in montagna.

In occasione di un set sul lago di Como, la Ferragni ha indossato un piumino bianco dal volume maxi, un modello classico lungo ai fianchi e trapuntato con il cappuccio in pelliccia. Il modello è un doppiopetto firmato Moorer ed è sold out sul sito del marchio.

Lo style ci ha ricordato immediatamente i modelli che si indossavano negli anni ’80, accontentando così anche chi vuole scegliere un piumino che sia al passo con i tempi, super comfort e che abbia anche un’allure vintage. Insomma un modello che fa ci faccia sentire almeno con l’immaginazione tra le bellezze innevate di Cortina.

Il capospalla bianco è perfetto per un outfit total white

Il look da copiare per quest’inverno è proprio il total white, mood che alla Ferragni piace particolarmente, avendo indossato un altro piumino bianco in occasione di un set in montagna, Anche in questo caso l’influencer ha puntato sempre sull’abbinamento di nuance bianche dalle sfumature differenti.

Panna o bianco chiaro come neve, ed un paio di boots neri o beige per aggiungere un tocco di contrasto e smorzare il tutto: un look cozy e comfy, perfetto per una passeggiata in città e da preservare per quando potremo concederci anche qualche escursione. Ben equipaggiate e trendy.