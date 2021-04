Nero, lungo ma non troppo, e soprattutto cut out! I vestiti della primavera 2021 prediligono modelli eleganti, un po’ rock e un po’ royal.

La più rock delle royal woman è tornata, suggerendoci inaspettatamente dettagli e spunti per i vestiti della primavera 2021 più eleganti ma anche rock da includere nel nostro armadio della primavera. L’abito nero con cui è stata avvistata Charlène di Monaco è la perfetta sintesi di un look composto ed elegante, ma attento al dettaglio.

E dal momento che tra i bicolor e i color block, i suggerimenti per i colori da sposare per la primavera 2021 non mancano – e vi abbiamo già detto quanto andrà alla grande il look black and white – sappiamo quindi che il nero dovrà esserci nei nostri outfit ora e fino a Settembre ed oltre.

Abiti primavera 2021: il vestito nero cut out di Charléne di Monaco

Se si vuole dare al proprio look un’allure rock, libertina e non convenzionale ma pur restando fedele ad un certo canone di eleganza, allora curiosate tra gli abiti di Charléne di Monaco. Compresi anche del suo savoir faire, naturalmente.

Indossato per il funerale di Goodwill Zwelithini, re degli Zulu del Sudafrica, l’abito nero di Charléne ha assunto naturalmente la compostezza richiesta dalla circostanza. Da notare infatti come con eleganza e rigore, la principessa, con un velo in pizzo ha nascosto i dettagli di un vestito che potrebbe essere indossato anche in altre occasioni.

Ed è su quei dettagli che ci vogliamo soffermare, perché nascondono due tendenze che domineranno la primavera/estate 2021: il cut out, ma anche il finale a campana dell’abito.

Abiti neri primavera 2021: i modelli con i “tagli”

Il cut out quindi torna ad essere elemento trendy dei nostri outfit ancor più della scorsa stagione: delizioso infatti il vestito di Charléne a maniche corte, da cui sotto al velo si intravedono proprio sulle maniche i dettagli in cut out. Da ricercare su un abito, quanto anche in una maglietta a mezza manica.

Nel guardaroba quindi un vestito cut out è d’obbligo, meglio ancora se versatile, perché in una circostanza diversa il modello indossato da Charléne sarebbe diventato decisamente glam.

E sopratutto spazio a tutte le varianti del cut out: sui fianchi, in prossimità del décolléte o in un abito che scopra l’ombelico. Le varianti sono davvero tantissime.