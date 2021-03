Nota per i suoi colori pastello e leggeri, quest’anno la primavera sposa anche l’eleganza del bianco e nero, come ci ha insegnato la sfilata primavera/estate 2021 di Valentino.

Glam, rock, un po’ ribelli i look della primavera 2021, gentili e romantici ma anche audaci. L’eleganza che si predilige è quella del bianco e nero come insegna la passerella della primavera-estate 2021 di Valentino. Il look ideale è il bicolor da valorizzare con dettagli rock come le borchie più che appuntite squadrate, come quelle di una borsa che si preannuncia come la più trendy: la Roman Stud di Valentino.

Look primavera 2021: la rivincita delle borchie

La scelta di due colori basic e che rappresentano un evergreen del guardaroba non è un caso: c’è voglia di minimalismo e di una linea unisex, ma anche di giochi di lunghezze.

Sappiamo già infatti che la coppia blazer+short sarà uno dei look più originali che ci porteremo fino al prossimo inverno, a cui potremo dare un tocco più rock puntando su una bag super glam.

Questo è lo spirito che caratterizza la Roman Stud, che gioca tra stile punk e metropolitano con le sue borchie armoniose nella forma, maxi e dorate. Pierpaolo Piccioli le sdogana così in questa stagione anche su sandali e slingback, prediligendo i giochi di look tra bianco e nero da affiancare all’occorrenza anche a colori vivaci.

Outfit black and white, il glam rock di primavera

L’idea forse di accostare un look glam rock all’allure della leggerezza primaverile, che normalmente ci porta stampe e grafiche a fiori a go go, potrebbe sembrare strana.

Ma il segreto è proprio nell’armonia: scegliere capi e accessori audaci dai dettagli minimal, per un look che sappia trasmettere leggerezza nel suo essere disimpegnato. Così l’abito di maglina di Pinko gioca con il bianco e il nero, nei loro toni più caldi, diventando un delizioso outfit casual pret a porter, da valorizzare con un tacco o con una ballerina.

L’ispirazione di come accostare questi due colori valorizzando i dettagli, arriva ancora da Valentino, che suggerisce la camicia bianca alla coreana in versione oversize ricamata ad effetto fiorato, gonna nera dritta e borsa nera con le immancabili borchie, per un glamour tutto primaverile.