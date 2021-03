Impossibile non aver notato il pigiama di Chiara Ferragni indossato nel post parto: ora è in pre-order sul sito.

Dopo il lancio infatti della linea baby, già sul sito ma non ancora acquistabile, sembra che assisteremo molto presto al lancio di una linea underwear firmata Chiara Ferragni, a partire dal pigiama. La nascita della piccola Vittoria, il pre e il suo post gravidanza, hanno tenuto alta l’attenzione di tutte noi, non solo per il momento in sé, ma anche per la capacità dell’imprenditrice digitale di presentarci anche nuove collezioni e capi in arrivo. A partire dal suo pigiama rosa, che sarà ricordato come quello del parto.

Chiara Ferragni: il pigiama post parto della collection

Come accaduto per i capi bebè indossati dalla piccola Vittoria, che hanno generato grande curiosità e hanno visto poco dopo il lancio ufficiale della collezione baby di Chiara Ferragni sul sito, ancora non acquistabile per ora, anche il pigiama rosa indossato da Chiara si è fatto immediatamente notare.

Post parto infatti sia Vittoria che la mamma sono diventate modelle di due collezioni nuove targate Chiara Ferragni brand. Chiara ha mostrato per la prima volta il primo pezzo che preannuncia una linea underwear, che possiamo immaginare si arricchirà molto presto.

Oltre quindi alla linea di accessori, ultimi gli occhiali da sole già sold out, le collezioni ready to wear e le capsule, possiamo aspettarci una linea intimo che lancerà il marchio della Ferragni anche in questo settore.

Dove acquistare il pigiama rosa logomania

Il pigiama della Chiara Ferragni collection, disponibile in colore rosa, presenta la fantasia logomania insieme a delle stelline nere, richiamando il simbolo iconico del brand. Si tratta di un modello chemisier molto comodo, che attualmente è in preorder sul sito del brand, con spedizione che partirà dal 22 Aprile, come riporta il sito.

Ad annunciare il preorder e presentarlo come un capo di una nuova collezione è stata la stessa Chiara con un post sul social del suo brand. Il prezzo indicato è di 159 euro, in taglie che vanno dalla XXS alla L.

