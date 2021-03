La piccola Vittoria Lucia Ferragni appena nata è diventata modella della collezione baby di mamma Chiara Ferragni, che l’ha mostrata in esclusiva per l’occasione.

Alla pubblicazione della prima foto della piccola Vittoria Lucia Ferragni, oltre alla tenerezza avrete notato tutte l’outfit, già trendy e originale della piccola. Impossibile non riconoscere l’occhio iconico, il logo che rende immediatamente riconoscibile il brand Chiara Ferragni.

La domanda sorge spontanea: capi mignon realizzati solo per la piccola, o una vera e propria linea in arrivo pensata per i bebè che verranno? Se avete pensato alla seconda soluzione, avete senza dubbio indovinato!

La piccola Vittoria Lucia Ferragni, baby modella per la mamma

La piccola appena nata già percorre le orme della mamma. Le più attente infatti ricorderanno che da piccina Chiara è stata modella proprio di linee da bambini e giovanili, come mostrò lei in alcune foto postate su Instagram che la ritraevano da piccola.

E così anche Vittoria già nella prima foto postata su Instagram indossava un capellino, dove i loghi caratteristici del brand Ferragni sono immediatamente saltati all’occhio, messi in risalto anche dalla luce violacea della foto.

Così poco dopo eccola indossare proprio un completino baby della linea Chiara Ferragni Collection: cappellino bianco e tutina rosa, decorata con una mantellina in ruches, abbinata al pigiama della mamma in modello chemisier sempre della linea.

Chiara Ferragni linea baby: quando e dove acquistarla

Naturalmente tanti sono stati i followers che sono andati a curiosare sul sito del brand per scoprire qualcosa di più sulla linea baby, ma al momento nessuno degli articoli presenti risulta acquistabile.

La collezione al momento prevede quattro tipi di tutine e il cappellino indossato dalla piccola Vittoria, ma sarà acquistabile sul sito solamente da Maggio. Quanto costa la linea baby di Chiara Ferragni? Si va dai 92 euro ai 295 euro della tutina bicolor, la più costosa fra quelle disponibili, mentre il cappellino costa 44 euro.

Fonte foto di copertina:

https://it.chiaraferragnicollection.com/collections/baby/products/tutina-maxilogomania-558212-pink