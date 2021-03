La bellezza della neve e il desiderio di poter tornare presto a sciare o villeggiare in montagna: l’autunno/inverno 2021-2022 di Miu Miu è magia e nostalgia.

Un video per presentare al pubblico l’autunno/inverno 2021-2022 firmato Miu Miu, che in dieci minuti di presentazione video presenta più di una collezione. Attraverso accessori, piumini, look a strati, racconta quanto ci manchi la libertà di sciare in montagna o semplicemente passeggiare tra la neve. Coraggio e aggressività: scarponi da montagna diretti verso una meta sconosciuta, così recita la didascalia su Instragram che mostra un assaggio della presentazione della prossima collezione invernale di Miuccia Prada, con la fotografia diretta da Benjamin Kracun.

Miu Miu: l’autunno/inverno 2021-2022 da sognare sulla neve

Il video realizzato da Miu Miu per presentare il prossimo autunno/inverno 2021 si intitola Brave Hearts: i cuori impavidi protagonisti sono le modelle, che sfilano anche con abiti scollati e scoperte, riscaldate dolcemente dal sole di Cortina d’Ampezzo e dalla lana che si fa seconda pelle.

Ma siamo anche noi, che non ci arrendiamo e attendiamo il momento in cui le colline di neve potranno tornare ad essere un momento di serenità e stacco dalla routine.

Così Miuccia Prada con una sfilata di boots in peluche da indossare fin su le ginocchia, calze, abitini ricamati e colorati, ci fa sognare e pensare a quando il nostro guardaroba da neve potrà tornare a riempirsi. E potremo tornare ad essere delle amazzoni alpine, avvolte in tute trapuntate oversize da dopo sci ricoperte di strass e cristalli.

Outfit da neve per il prossimo inverno nella collezione Miu Miu 2021

L’inverno Miu Miu 2021 presenta il calore, il caldo abbraccio della neve, con i guanti super trapuntati che portano il logo del marchio, ma anche piumini super over, pantaloni in trapunta comodissimi e perfetti per una rilassante passeggiata sulla neve, accompagnate persino dalla bag trapuntata.

Ma abbiamo bisogno dell’outfit da neve che ci faccia sentire super femminili, e che ruba l’ispirazione dalle altre ed alte montagne, quelle degli scenari western. Così dietro la quotidianità si cela anche il mistero, quello della amazzoni che si fanno guardiane della neve con le loro giacche da safari in lana cotta e i cardigan in pelle scamosciata e maglia.