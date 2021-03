I tacchi vertiginosi perdono quota, ma restano un modello esclusivo da riservare ad occasioni speciali: le scarpe eleganti della primavera 2021 prediligono il casual raffinato.

Le scarpe ci rendono felici: glitter, nuance iridiscenti, semplici ma ricercate, sono alcuni dei dettagli della scarpe eleganti della primavera/estate 2021, che si tratti di sandali, sneakers o décolléte. Ancora non sappiamo cosa ci riserverà quest’estate, ma regalarsi un paio di scarpe da colpo di fulmine può essere di buon auspicio. Le sneakers conquistano sempre di più, mentre i tacchi vertiginosi si fanno vedere timidamente in giro, ma avere nella propria scarpiera una scarpa col tacco è d’obbligo. Quel modello magari pratico, comodo e raffinato da indossare anche per una semplice passeggiata.

Scarpe eleganti primavera/estate 2021: i modelli con tacco comodo

Dallo scorso anno il tacco medio ha conquistato i cuori di tutte noi, soprattutto chi non è riuscita mai a trovare un compromesso tra la voglia di indossare i tacchi ma senza rinunciare alla comodità.

– Eppure a guardare uno dei modelli dei sandali Albano per questa stagione, possiamo ben dire di aver trovato il paradiso: strisce eleganti e sottili, tacco pratico, cinturino e fantasia pitonata black and white. Un modello versatile, elegante e casual all’occorrenza.

– In auge anche quest’anno sono le slingback, le scarpe perfette per inaugurare la primavera, ma da sfoggiare anche in estate con jeans e abiti. Dalle tonalità delicatissime e in camoscio, le perfette pret a poter sono quelle di Primadonna.

Scarpe moda 2021: décollète con tacco alto

Quanto vi sono piaciuti gli stivali bianchi con dettaglio in nero che hanno spopolato quest’inverno? Sappiate che il bianco sarà nuance prediletta anche della primavera/estate 2021, a partire dai sandali.

– Casadei, ricordando in un post che le scarpe bianche non sono solo per le spose, mette da parte i modelli sofisticati e punta sul casual, con i suoi modelli ad effetto retina ma ricoperti di piccoli strass, delicatamente. Décolléte o sandalo con raffinato cinturino, a voi la scelta.

– Ma il nero ruba la scena, così Elisabetta Franchi propone la classica décolléte nera ma dal tacco a spillo dorato e vertiginoso che ripropone il logo della maison. Look casual o elegante che sia, è quella scarpa di cui avrete sempre bisogno e che non vi farà mai sfigurare.