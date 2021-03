Un duo che nel trascorrere del tempo non ha mai perso il suo appeal: ecco come jeans e tacchi possono essere abbinati in questa primavera.

Nessuna di noi ama uscire di casa senza aver dedicato il giusto tempo alla scelta dell’outfit – anche se l’esplosione del comfy un po’ ammette il contrario di questi tempi -, ma se davvero non c’è tempo e abbiamo un appuntamento importante? La risposta è jeans e tacchi, senza se e senza ma. Ed in vista della primavera 2021 questo connubio, che in inverno si chiama jeans e stivaletti a prova di giornate uggiose e non solo, diventa ancora più variegato, perché le scarpe tra cui possiamo scegliere sono molte di più con l’arrivo delle belle giornate.

Jeans e tacchi: un outfit molto anni ’90

Vintage, retrò, ma soprattutto anni ’90, momento in cui il jeans ha avuto il suo exploit definitivo, soprattutto nel modello a zampa o flare, di super tendenza anche in questa stagione primaverile 2021. Se poi li abbiniamo alle zeppe, che si tratti di sandali o sneakers, allora porteremo in città un fashion revival.

A riguardo la queen anni ’90 del momento non può che essere Dua Lipa, a cui possiamo copiare un po’ di modelli in denim per aggiornare il nostro guardaroba. A cominciare dai modelli larghi, un tempo a vita a bassa e adesso a vita alta, che la star abbina ad una camicia e cravatta, strizzando l’occhio anche agli anni 2000. Rimandi ad Avril Lavigne ai tempi di Complicated.

Come abbinare tacchi e denim: alcuni look

L’abbinamento tacchi e jeans può dare vita a tanti look differenti, a seconda del capo top che sceglieremo, e soprattutto a seconda delle scarpe. Immediato è lo stile elegante che suggerisce un décolléte gioiello abbinato al jeans, per un look serale che conserva la giusta dose di casual. Regina di questo style è decisamente Elisabetta Franchi.

E se in ufficio non volete rinunciare ad un tocco seducente ma più classico e composto, non c’è coppia più intramontabile di una décolléte evergreen in pelle, decorata in tessuto o in vernice, per essere al top ma in versione daily.

Soprattutto perché il tacco medio dallo scorso anno continua ad avere un grande seguito, trasformando le scarpe con i tacchi in modelli decisamente più comodi e pret a porter.