Tie dye o multicolor, chiamatelo come volete: la primavera 2021 esige almeno un outfit arcobaleno, che ha già convinto anche Chiara Ferragni.

Da più di un mese Instagram e le sue influencer, ma anche i negozi di abbigliamento, piccoli o grandi che siano, non hanno nascosto che gli outfit arcobaleno sono la tendenza più esclusiva di questa primavera 2021. Già indossarne uno, che sia un cardigan, un maglioncino, una felpa o una t-shirt è come portarsi sulla pelle un po’ di primavera, nell’attesa che l’aria si faccia più calda per davvero. E allora prendiamo esempio da Chiara Ferragni, che nei giorni prima del parto ci ha mostrato il suo must have primaverile.

Chiara Ferragni in outfit arcobaleno: le felpe tie dye

Magari tutti quei maglioni e cardigan in stile unicorno – perché i colori richiamano proprio quelli caratteristici e pastello degli unicorni – li avevate notati ma eravate indecise al pensiero di indossare troppi colori, pur se sfumati, tutti insieme.

Ma basta che sia Chiara Ferragni ad indossare un capo, a mostrarlo abbinato nella giusta maniera e tutto cambia: ecco perché la sua felpa in giallo, lilla e verde sfumati, comoda e oversize, ha immediatamente attirato l’attenzione.

Così la felpa arcobaleno è diventata subito tendenza, anche nell’altra versione indossata sempre dalla Ferry, più vivace e tie-dye fluo, in seventy style, entrambe con il cappuccio per uno stile super comfy.

Perfetti anche gli abbinamenti, che ci mostrano come non sia difficile abbinare la nuance arcobaleno, scegliendo colori che richiamino quelli della felpa o che siano sfumature del colore predominante del capo. Strategico il blazer celeste abbinato alla felpa che privilegia il colore blu e la borsa verde chiaro.

Maglioni, felpe, cardigan arcobaleno: dove acquistare

A questo punto vi starete chiedendo dove poter acquistare un capo arcobaleno. Molti, in versione cardigan, maglione ma anche felpe molto leggere si trovano su Shein, dove trovate anche accessori della stessa nuance. Modelli dai toni delicati e sfumati, in nuance unicorno, si trovano anche su Amazon, dove non mancano però anche modelli dai colori più accesi, sfumati o anche a strisce e blocchi di colore, altra tendenza di questa primavera 2021.