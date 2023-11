Momento dolcissimo per Veronica Peparini e Andreas Muller che hanno comunicato agli amici l’arrivo delle due gemelle.

In queste ore Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato a Verissimo di aspettare due bambine. Un momento veramente molto dolce ed emozionante che è stato anche più forte e sentito subito dopo la registrazione della puntata. Infatti, i due, prima della messa in onda della trasmissione, hanno organizzato un gender reveal party per amici e parenti. Dove? In sala prove…

Il gender reveal party di Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller

A raccontare quanto vissuto dopo la registrazione di Verissimo e, quindi, prima della messa in onda della puntata in cui hanno annunciato la dolce doppia attesa, la Peparini e Muller hanno organizzato un gender reveal party per amici e parenti, rigorosamente sul posto di lavoro: in sala prove.

La coppia, su Instagram, ha fatto vedere come abbia organizzato tutto rendendo il momento speciale.

“Dopo aver registrato la puntata siamo con Silvia che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari prima che lo vedessero domenica in puntata il sesso delle nostre piccole…”, hanno scritto i due sui social. “Così come piace fare a noi, ci siamo organizzati al volo in sala che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro”.

Immediate le reazioni di fan e non solo che hanno commentato il filmato in modo molto dolce e facendo ancora una volta gli auguri e i complimenti alla coppia che dai tempi di Amici è assolutamente molto seguita e amata.

Di seguito anche il post Instagram con le immagini di quanto raccontato: