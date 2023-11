Momenti di preoccupazione per Donatella Rettore e la sua salute. La cantante si trova in ospedale e ha subito un intervento.

Sono ore di ansia e preoccupazione per le condizioni di salute di Donatella Rettore. La cantante, infatti, ha condiviso sui social un video che la vede in ospedale. Al netto delle specifiche sulla sua salute, non è chiaro come stia effettivamente l’artista.

Donatella Rettore, il video dall’ospedale

L’agitazione attorno alla salute della Rettore è arrivata a seguito della pubblicazione da parte della donna, o del suo staff, su Instagram di un video. Il filmato, in realtà fatto per mettere al corrente i fan della salute dell’artista, ha generato l’effetto opposto.

La donna, infatti, con tanto di cuffietta per i capelli, la mascherina e un grande telo dorato utilizzato per prevenire e aiutare le persone in ipotermia, ha spiegato di trovarsi seduta su una sedia in ospedale. La cantante è stata operata al tunnel carpale e adesso dovrà iniziare una lunga riabilitazione.

A destare, però, come detto, forti timori le parole della donna che non hanno affatto rassicurato i suoi seguaci. Nel video, infatti, non si comprendono bene alcuni passaggi del discorso fatto dalla Rettore che, comunque, pare aver superato con successo l’intervento ed essere pronta alla fase di recupero. La speranza è che presto la donna possa mostrarsi in condizioni migliori e possa rassicurare tutti a proposito della sua salute.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le parole dell’artista che, per alcuni utenti, sono state incomprensibili generando una grande preoccupazione come si può notare dai tanti commenti ricevuti: