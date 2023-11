Sui social il racconto della scelta di Matteo Diamante sul trapianto di capelli dovuto anche ad una lunga sofferenza del passato.

Dopo un periodo in cui, evidentemente, non ha vissuto bene con se stesso, Matteo Diamante ha preso una importante decisione che dovrebbe migliorargli la vita. Il ragazzo, ex volto tv che ha preso parte a Uomini e Donne e diversi reality show recenti, ha optato per il trapianto di capelli. Sui social le motivazioni e anche la grande sofferenza sofferta in passato per questo rapporto conflittuale con se stesso e con gli altri.

“Ho trovato il coraggio dopo anni e l’ho fatto. A 23 anni iniziai a perdere i capelli per colpa di alcuni motivi di salute. Iniziai tante cure, una tra le ultime mi fece recuperare davvero tanto (dopo l’Isola dei Famosi mi venne un inizio di lieve alopecia per mancanza anche di sostanze nutritive, fortunatamente curata). Non ero messo malissimo, nascondevo molto bene, però mi urtava vedere tutta la mia famiglia con i capelli lunghi e io stempiato”, ha esordito qualche giorno fa Diamante su Instagram con un lungo post relativamente al suo problema.

“Tralasciando le prese per il cu*o delle persone. Per 10 anni il mio unico problema sono sempre stati i capelli. La cera opaca perfetta, lacca poca se no li perdevo, polveri e lozioni per inspessirli. Al mare usavo sempre il cappellino soprattutto se uscivo dall’acqua. A volte manco mi bagnavo la testa. Può sembrarvi stupido e infantile. Ma per me era un vero e proprio disagio“.

E ancora: “Ho voglia di vivere la mia restante vita con i capelli, visto che dovrei averli”.

E così, dopo aver proceduto al trapianto, ecco anche l’ultimo messaggio di Matteo: “A distanza di 3 giorni, anche la mia ex ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un ‘come stai?’. Non potevano saperlo, ho solo postato un video visto da 2 milioni di persone in 2 giorni Comunque tutto ok, non sarà la fine del mondo, ma vabbè”.

Di seguito anche il recente post Instagram del ragazzo con il racconto sulla sua scelta: