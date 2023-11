Nuovo “capitolo” del rapporto tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. I due ancora a cena insieme e qualche fan ha perso la pazienza…

Hanno chiarito più volte che tra loro c’è solo un bel rapporto di amicizia e di lavoro, eppure Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese continuano a far parlare. Al netto delle smentite di rito, i due continuano a vedersi e frequentarsi. Per qualcuno pure di nascosto, anche se non sempre ci riescono…

Sonia Bruganelli a cena con Spinalbese

Tra la Bruganelli e Spinalbese, come abbiamo anticipato, è nato un importante rapporto di lavoro e di amicizia. Per molti, però, le cose non si fermerebbero a questo. Infatti, i rumors sul loro conto proseguono e, va detto, entrambi non aiutano a sciogliere i “dubbi”.

L’ultimo episodio ha a che vedere con una cena al sushi che li ha visti protagonisti. La bella Sonia ha condiviso su Instagram alcune stories mentre si trovava appunto in un ristorante per cenare. Lo scatto in questione è stato condiviso, di fatto, quasi in modo speculare, da Spinalbese. Cosa c’è di male? Niente, se non fosse che i due non si siano fotografati insieme generando l’attenzione di alcuni loro seguaci.

Molti fan, infatti, hanno notato il dettaglio del sushi, identico per entrambi, a conferma del fatto che fossero insieme. “Ed ecco nuovamente insieme Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese”, ha scritto un utente pubblicando entrambe le due foto dei volti noti.

A quel punto la donna ha replicato: “Ma tu segui solo noi?”. Successivamente ecco l’uscita allo scoperto con la foto insieme all’hairstylist: “Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale”. Insomma, guai provocare la Bruganelli…

Di seguito, invece, anche un recente post Instagram della donna con una sua foto in primo piano ma anche uno dei suoi tanti pensieri e citazioni importanti di questo ultimo periodo: