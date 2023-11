Gli amici di Jennifer Aniston sarebbero preoccupati per le condizioni dell’attrice, che si sarebbe chiusa in casa a seguito della morte di Matthew Perry.

La scomparsa di Matthew Perry è stata un duro colpo per il resto del cast di Friends e, secondo Page Six, l’amica Jennifer Aniston sarebbe letteralmente devastata per la scomparsa dell’attore. Un anno fa l’attrice aveva perso anche suo padre, John Aniston, a cui era legatissima. “

Non aveva ancora riacquistato il suo equilibrio”, si legge su Page Sio, e ancora: “Non risponde più al telefono, non esce di casa, ha perso cinque chili”.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston devastata per la morte di Matthew Perry

Jennifer Aniston aveva un rapporto di straordinaria amicizia con Matthew Perry e l’improvvisa e tragica scomparsa dell’attore sarebbe stata per lei un colpo durissimo. Alla cerimonia funebre dell’attore (che si è svolta nei giorni scorsi a Los Angeles alla presenza di pochi intimi) hanno ovviamente preso parte l’attrice e gli altri membri del cast di Friends e, secondo Page Six, la Aniston sarebbe “rimasta in disparte a piangere a dirotto per tutto il tempo”. I suoi stessi amici di Friends sarebbero preoccupati per lei e sarebbero cercando di starle accanto in questo momento così difficile.

In passato lo stesso Perry aveva confessato ad Abc che l’attrice gli fosse sempre rimasta accanto nella sua lotta contro la dipendenza da sostanze, e aveva detto: “Le sono davvero grato per questo”. Al momento non è dato sapere con esattezza quali siano state le cause della scomparsa dell’attore.