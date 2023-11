Chiara Ferragni si è commossa fino alle lacrime alla presentazione del nuovo libro di sua madre Marina, intitolato Quello che ti nascondevo.

Marina Di Guardo ha presentato il suo nuovo thriller e le sue figlie, Valentina, Francesca e Chiara Ferragni, hanno assistito commosse alla presentazione. Rivolgendosi proprio alle tre, Marina Di Guardo ha letto la dedica scritta nel libro e ha detto: “Grazie Chiara, Francesca e Valentina, quando siete nate mi avete donato la vita, quella vera. E mi avete insegnato a credere in me stessa senza mai arrendermi. Siete il mio capolavoro”.

Chiara Ferragni si è commossa fino alle lacrime alla presentazione del nuovo libro di sua madre e, durante l’evento, la stessa Marina Di Guardo ha letto la sua speciale dedica alle tre figlie, nate dall’amore per il suo ex marito, Marco Ferragni. “Io sono in una valle di lacrime”, ha ammesso Chiara Ferragni, postando alcune stories direttamente dall’evento.

L’influencer non ha mai fatto segreto di avere un legame speciale con sua madre Marina, che ha rappresentato un vero e proprio modello per lei e le sorelle (e che ha instillato in loro la passione per la moda).

“Sono state le mie ragazze a spronarmi a imboccare quest’altra strada. Ci raccontiamo tutto, anche i nostri sogni segreti. Un giorno mi hanno chiesto: mamma, ma tu cosa vorresti fare davvero? Io ho risposto che mi sarebbe piaciuto scrivere un libro. E allora devi provarci!, mi hanno incoraggiato. ‘Se riesci, bene, altrimenti saprai di averci almeno provato’. Anche i figli insegnano ai genitori”, ha dichiarato Marina Di Guardo a Quotidiano.net.