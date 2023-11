Passato, presente e ambizioni future per Luca Gaudiano che non ha fatto mancare un particolare passaggio anche su Amici…

Ha appena vinto l’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’ con Carlo Conti e ora progetta il suo futuro. Parliamo di Luca Gaudiano che a SuperGuidaTv ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua carriera. Uno di questi prevede anche un passaggio su Amici, talent dal quale fu scartato in passato.

Luca Gaudiano, le parole su Amici

Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista al recente vincitore di Tale e Quale Show 2023 Luca Gaudiano non è mancata una domanda su talent attuali come X Factor e Amici. “Se ho mai provato a parteciparvi? Ho fatto dei provini per Amici quando ero molto più piccolo. Mi sento di dire, anche fortunatamente, non mi hanno mai preso“, ha detto il cantante.

“Credo sia soggettivo che propongono ottime proposte musicali, i progetti di successo arrivano dopo molto tempo quando l’artista trova una propria strada. Non ho mai visto di buon occhio quel tipo di percorso, il fatto che riescano a fare grandi numeri non significa che siano percorsi di qualità”.

Il futuro

Attualmente Gaudiano è impegnato con la tournee della Compagnia della Rancia e la regia di Mauro Simone, nello spettacolo che si chiama ‘Once’ (Una volta nella vita) ma in futuro per lui potrebbero esserci anche altre prospettive: “Non escludo che un domani possa provare a cimentarmi nella direzione artistica dei programmi televisivi inteso come presentatore, autore di programmi. Mi piace molto il mondo televisivo, sono un grande fruitore della televisione e quando ci sono dei programmi di qualità li guardo con piacere come ‘Tale e quale’ per esempio che uno dei programmi nei palinsesti che vedo ma a livello trasversale sia della tv pubblica che privata”.

Di seguito anche un post Instagram dopo la vittoria di Tale e Quale Show: