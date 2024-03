Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction di Canale 5 con protagonista Giusy Buscemi.

Chi ama leggere i romanzi polizieschi probabilmente conosce quelli scritti da Cristina Cassar Scalia con protagonista la vicequestore Vanina Guarrisi. Dai romani è ora stata tratta una fiction: Vanina – Un vicequestore a Catania. A dirigerlo è Davide Marengo mentre per interpretare il ruolo della protagonista è stata scelta Giusy Buscemi: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questa serie TV.

Quando inizia Vanina – Un vicequestore a Catania e dove vederla in TV e in streaming

La prima puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania va in onda mercoledì 27 marzo 2024 in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.25 circa. Andando in onda su Canale 5, si può vedere anche in streaming (e gratis) sulla piattaforma on demand Mediaset Infinity.

Giusy Buscemi

Le puntate della prima stagione sono in totale quattro e vanno in onda a cadenza settimanale, sempre al mercoledì sera in prima serata. La prima puntata ha come titolo “Il re del gelato”, la seconda “Sabbia nera”, la terza “La logica della lampara”, la quarta “La salita dei saponari”.

Vanina – Un vicequstore a Catania: le anticipazioni e la trama

La protagonista della serie TV è la giovane vicequestore Giovanna Guarrisi, conosciuta da tutti come Vanina. Dopo aver lavorato nella squadra mobile dell’antimafia di Palermo si trasferisce a Catania, dove lavora nella sezione omicidi.

E’ figlia di un poliziotto, l’ispettore Giovanni Guarrisi, che è stata uccisa da un commando mafioso quando era solo una ragazzina e da quel momento desidera giustizia per la morte del padre e arrestare i colpevoli dell’omicidio.

Vanina – Un vicequestore a Catania: il cast della fiction

Come abbiamo detto in precedenza la protagonista principale della fiction è Giusy Buscemi, nel cast di Vanina – Un vicequestore a Catania troviamo però anche Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica e Orlando Cinque.