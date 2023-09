Lunedì 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023: ma quanto guadagnano i concorrenti del reality show? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Con la puntate in onda lunedì 11 settembre prende il via il Grande Fratello 2023, il reality show più amato della televisione italiana che, anno dopo anno, riesce sempre a tenere incollati davanti al piccolo schermo milioni di spettatori. Sono tanti a seguirlo, tanti che vorrebbe parteciparvi ma sono tanti anche i soldi che girano intorno al programma. E sono molti coloro che si chiedono quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 2023. Scopriamolo insieme.

Grande Fratello 2023: il montepremi

Come in ogni edizione del reality show, anche al Grande Fratello 2023 è previsto un montepremi finale che se lo aggiudicherà il concorrente o la concorrente che riuscirà a evitare le eliminazioni e uscire per ultimo dalla casa più spiata d’Italia. Il montepremi per il vincitore al Grande Fratello 2023 è di 100.000 euro.

Grande Fratello 2023 logo

Quando guadagnano i concorrenti del Grande Fratello 2023

Non sarà però solo il vincitore finale a uscire dalla casa del Grande Fratello 2023 con il conto in banca più ricco: sono infatti previsti del cachet settimanali per i vari concorrenti che non sono però tutti uguali fra loro, ma vanno da alcune migliaia di euro fino a 15.000 euro, dipende dagli accordi presi singolarmente con i vari personaggi e dalla loro notorietà.

Quanto guadagna Alfonso Signorini? Lo stipendio del conduttore del Grande Fratello 2023

A condurre anche questa edizione del Grande Fratello 2023 è Alfonso Signorini. Ma, restando in tema di soldi, quanto guadagna il presentatore per condurre il reality show? Non ci sono cifre ufficiali a riguardo ma il suo cachet, secondo quanto riportato dal portale Fta Online, dovrebbe essere tra i 30.000 e il 40.000 euro a puntata.