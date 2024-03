Ecco tutti i film in uscita nei cinema italiani ad aprile 2024: tra i più attesi Zamora di Neri Marcorè e Challengers di Luca Guadagnino.

Come ogni mese, anche ad aprile 2024 nei cinema italiani arrivano diversi nuovi film. Tra le più attese ci sono due pellicole italiane: Zamora diretta da Neri Marcoré (che uscirà giovedì 4 aprile) e Challengers di Luca Guadagnino (che uscirà invece giovedì 25 aprile). Per quanto riguarda i film stranieri destano curiosità Civil War con Kristen Dunst e Cattiverie a domicilio con Oliva Colman. Qui di seguito tutti i film in uscita al cinema nel mese di aprile del 2024

Film in uscita al cinema mercoledì 3 aprile 2024

Persepolis

Regia: Vincent Paronnaud e Marjane Satrapi. Cast: Chiara Mastroianni, Danielle Darrieux e Simon Abkarian

Il posto

Regia: Gianluca Vassallo. Cast: Michele Sarti, Bianca Maria Lay, Renzo Cugis, Tiziano Polese.

Film in uscita al cinema giovedì 4 aprile 2024

Owen – L’origine del presagio

Regia: Arkasha Stevenson. Cast: Ralph Ineson, Charles Dance e Sonia Braga

Autobiography – Il ragazzo e il generale

Regia. Makbul Mubarak. Cast: Kevin Ardilova, Arswendi Nasution e Haru Sandra

Zamora

Regia: Neri Marcorè. Cast: Alberto Paradossi, Marta Gastini, Neri Marcorè, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Storti, Walter Leonardi, Giovanni Esposito, Antonio Catania, Pia Engleberth, Giuseppe Antignati, Pia Lanciotti, Alessandro Besentini aka Ale, Francesco Villa aka Franz, Giacomo Poretti, Davide Ferrario.

Neri Marcorè

Il mio amico robot

Regia: Pablo Berger. Cast: Ivan Labanda, Tito Trifol e Rafa Calvo.

Tatami

Regia: Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv. Cast: Arienne Mandi, Zahra Amir Ebrahimi e Jaime Ray Newman.

Film in uscita al cinema giovedì 11 aprile 2024

Coincidenze d’amore

Regia: Meg Ryan. Cast: Meg Ryan, David Duchovny e Hal Liggett.

Ghostbusters: Minaccia glaciale

Regia: Gil Kenan. Cast: Mckenna Grace, Carrie Coon e Paul Rudd.

I misteri del bar Étoile

Regia: Dominique Abel e Fiona Gordon. Cast: Fiona Gordon, Dominique Abel e Bruno Romy.

E la festa continua!

Regia: Robert Guédiguian. Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin e Lola Naymark.

C’era una volati Bhutan

Regia: Pawo Choyning Dorji. Cast: Pema Zangmo Sherpa, Tandin Wangchuk e Harry Einhorn.

Film in uscita al cinema giovedì 18 aprile 2024

Civil War

Regia: Alex Garland. Cast: Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny

Cattiverie a domicilio

Regia. Thea Sharrock. Cast: Jessie Buckley, Olivia Colman e Timothy Spall.

Back to Black

Regia Sam Taylor-Wood. Cast: Marisa Abela, Jack O’Connell e Lesley Manville.

Brigitte Bardot Forever

Regia: Leck Majewski. Cast: Kacper Olszewski, Magdalena Rózczka e Joanna Opozda.

Vita da gatto

Regia: Guillaume Maidatchevsky. Cast: Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero e Lucie Laurent .

Film in uscita al cinema mercoledì 24 aprile 2024

In the Land of Saints and Sinners

Regia: Robert Lorenz. Cast: Liam Neeson, Kerry Condon e Ciaran Hinds

Film in uscita al cinema giovedì 25 aprile 2024

Challengers

Regia: Luca Guadagnino. Cast: Zendaya Coleman, Josh O’Connor e Mike Faist