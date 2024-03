Con la puntata in onda su Rai 1 lunedì 25 marzo termina la terza stagione, ma Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà o no?

Quella di lunedì 25 marzo è l’ultima puntata della terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco: la serie TV con protagonista Luisa Ranieri era infatti composta da sole quattro puntate. Come sempre accade quando una stagione di una fiction molto amata e seguita giunge al termine (e nel caso di Lolita Lobosco 3 i dati di ascolto sono stati ottimi) in tanti si chiedono se ci sarà una nuova stagione o se invece la serie TV è giunta alla conclusione: vediamo allora se Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà.

Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà?

Da parte della Rai non sono ancora arrivate notizie ufficiali sul futuro della serie TV ma i fan possono essere ottimisti: l’impressione è infatti che ci sia tutta la volontà di proseguire la storia con nuovi episodi.

Luisa Ranieri

Sull’argomento, nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, è intervenuta anche la grande protagonista della fiction, Luisa Ranieri, che ha dichiarato: “Nella terza stagione tre episodi su quattro sono stati inventati. Quindi sì. Volendo c’è spazio per una quarta”.

Per chi non lo sapesse, la serie TV Le indagini di Lolita Lobosco è tratta dalla serie di romanzi di Gabriella Genisi ma, come ha spiegato proprio l’attrice, nel corso della terza stagione la fiction ha cominciato a prendere una strada tutta sua, di vivere di vita propria, separata da libri. Ecco perché si può guardare con ottimismo al futuro e l’impressione è che Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà, senza bisogno di aspettare l’uscita dei vari romanzi.

Le indagini di Lolita Lobosco: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, Luisa Ranieri è la protagonista principale della fiction ma nel cast di Le indagini di Lolita Lobosco troviamo anche Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Filippo Scicchitano e Lunetta Savino.