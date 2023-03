Arriva via social il lieto annuncio dell’ex volto di Uomini e Donne. Con un post Instagram la bellissima notizia della dolce attesa.

Una splendida notizia per lei, la sua famiglia ma anche per i tanti utenti social che la seguono e se la ricordano bene. L’ex volto di Uomini e Donne, Martina Luchena, ha annunciato di essere in dolce attesa. La foto e le parole sono davvero dolcissime.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice in dolce attesa: l’annuncio

Maria De Filippi

“Piango dall’emozione nel dirvi che presto saremo in 4”. Inizia in questo modo il tenero post Instagram di Martina Luchena, ex volto di Uomini e Donne, per annunciare la gravidanza.

“Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi…”.

E ancora: “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a”.

Nella foto il figlio del compagno, nato da una precedente relazione, ma anche l’ecografia del nascituro in arrivo. Tantissimi i commenti alla foto della donna che è un’amata influencer e che ha raccolto l’affetto di chi la segue e di chi la ricorda ancora per la sua partecipazione allo show di Maria De Filippi.

Di seguito il post Instagram della ragazza:

