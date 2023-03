Fine della conoscenza? Sembra di sì. Stiamo parlando del trono Over di Uomini e Donne dove il cavaliere Silvio e la dama Gemma Galgani hanno acceso il pomeriggio di Canale 5. La coppia “non si è trovata” e una serie di circostanze hanno portato la tensione alle stelle in studio con lacrime e fuga della dama.

I fatti del pomeriggio di Uomini e Donne che coinvolgono Gemma Galgani arrivano dopo giorni di tira e molla tra i due. Infatti, l’uomo aveva dato una specie di ultimatum sulla loro conoscenza chiarendo di voler passare al “lato fisico” e organizzando tutto.

Proprio questa organizzazione ha spaventato la dama che nel corso della puntata ha raccontato quanto accaduto ammettendo di non voler fare le cose “per forza”. Nel racconto pare che il cavaliere Silvio sia stato protagonista di alcuni gesti che sono andati oltre certi limiti come il togliersi la maglietta e altre battute esplicite.

Proprio durante il racconto di tutto questo, Gemma, anche a causa delle reazioni dello studio con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che le sono andati contro, non ha retto alle emozioni ed è scoppiata a piangere.

Lacrime che l’hanno portata a lasciare lo studio in modo repentino. Successivamente Maria ha provato a tranquillizzarla e provare a convincerla a riprendere la conoscenza.

Molto probabile, a questo punto, che nelle prossime puntate possano esserci delle novità tra i due nonostante, nella puntata, sia stato premesso che la loro relazione si era interrotta, almeno a livello di contatti dopo quanto accaduto.

Di seguito un post Instagram del programma con l’inizio della discussione in studio prima della “fuga”:

