Dopo le ultime settimane complicate, sembra essere tornato definitivamente il sereno in casa Ferragnez dove Fedez, in queste ore, si è divertito con la piccola Vittoria. Mentre il rapper doveva cambiarle il pannolino, ecco la battuta e la reazione inattesa della figlia. Il tutto, ovviamente, rigorosamente raccontato nelle stories social su Instagram…

Come detto, Fedez e la piccola Vittoria sono stati protagonisti di un simpatico siparietto social. Su Instagram il rapper ha spiegato di dover cambiare il pannolino a sua figlia ma poi, per gioco, ha fatto finta di ripensarci. Dal canto suo la bimba che ha appena festeggiato i 2 anni, ha risposto con “un calcione” inatteso.

Il cantante ha detto: “Chi deve cambiare il pannolino a Vitto?”, e la bimba: “Papà”. Poi, come anticipato, il rapper ha scherzato: “Ma sei sicura che te lo devo cambiare io? Mi sa che il papà ci ha ripensato”. Vedendo poi la faccia di Vittoria diventare triste, Federico ha ricambiato idea: “No dai, scherzo”.

Peccato che poi, la bimba si sia “vendicata”. Come? Con una serie di calcioni al volto del papà: “Un tentato omicidio”, ha spiegato il rapper con ironia.

Successivamente le cose sono tornate in regola con baci e abbracci.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dei Ferragnez al completo:

